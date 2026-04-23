Abren investigación penal por mensajes de amenaza en colegio de Panamá Oeste

Meduca precisó que, hasta el momento, este incidente se limita a un solo centro educativo en Panamá Oeste y no se han reportado situaciones similares en otras escuelas de la región.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, inició una investigación penal por un hecho ocurrido el 22 de abril de 2026 en un centro educativo del distrito de La Chorrera.

El caso surge en medio de un contexto de preocupación generado por la aparición de mensajes amenazantes dentro de un plantel educativo en la provincia. El Ministerio de Educación (Meduca) en Panamá Oeste informó que abrió una investigación tras detectarse escritos intimidantes en los baños de la escuela, lo que ha encendido las alertas entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Según explicó el director regional del Meduca, se tiene confirmación de que en el colegio Guillermo Endara Galimani fueron encontrados mensajes en los baños de séptimo y noveno grado que advertían sobre presuntos tiroteos programados para el jueves 23 de abril. Ante esta situación, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar y se acordó reforzar las medidas de seguridad en el plantel.

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Las autoridades educativas indicaron además que ya manejan información preliminar que apunta a la posible participación de un estudiante en estos hechos, por lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El Meduca precisó que, hasta el momento, este incidente se limita a un solo centro educativo en Panamá Oeste y no se han reportado situaciones similares en otras escuelas de la región.

Por su parte, el Ministerio Público mantiene las diligencias en curso para esclarecer lo sucedido y establecer si existen elementos que configuren algún delito, en un caso que mantiene en alerta a la comunidad educativa del distrito de La Chorrera.