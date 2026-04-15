Entre balas y temor; Colón y Panamá Oeste viven escalada de violencia

La violencia en Panamá mantiene a estas dos provincias entre las más afectadas por estos casos.

Panamá/Con más de 23 homicidios en Colón y al menos 16 casos en Panamá Oeste en lo que va del año, la violencia no solo se mide en cifras, sino en el miedo cotidiano de ciudadanos que han dejado de usar espacios públicos y adelantan su regreso a casa para evitar quedar en medio de un tiroteo.

En la provincia de Colón, los hechos violentos registrados en las últimas semanas mantienen en alerta a la población. Residentes aseguran que ya no pueden acudir con tranquilidad a parques o permanecer en las calles, ante el riesgo de encontrarse con miembros de bandas rivales.

Los corregimientos de Cativá, Cristóbal Este y Sabanitas continúan siendo señalados como zonas de mayor incidencia delictiva. En estos sectores, los intercambios de disparos entre grupos enfrentados han cobrado la vida de personas que no tenían relación con los conflictos.

“Ahora mismo el pueblo de Colón no puede sentarse en el parque porque no hay seguridad, no hay seguridad y en cualquier momento puede una bala agarrar a la persona”, relata un ciudadano.

El temor ha modificado las rutinas. “Ya desde las cinco y media me voy”, comenta otro residente, quien evita permanecer en la calle ante el aumento de la violencia durante la tarde y la noche.

Mientras tanto, en Panamá Oeste, la situación también genera preocupación. Datos del Ministerio Público ubican a esta provincia en el tercer lugar en casos de homicidio, con más de 16 muertes registradas, siendo Arraiján y La Chorrera los distritos más afectados.

Solo en Arraiján se contabilizan aproximadamente 13 casos en lo que va del año. En comunidades de La Chorrera, el miedo también se ha instalado entre los vecinos, quienes aseguran que deben resguardarse temprano.

“Tenemos que estar a las seis de la tarde encerrándonos porque esta calle no se aguanta”, cuenta una residente, quien además relató un episodio en el que su hija tuvo que defenderse con spray pimienta ante la amenaza de un hombre.

Aunque algunos sectores se mantienen relativamente tranquilos, los habitantes perciben un cambio en la seguridad y aseguran que ahora deben estar en constante alerta.

El hecho más reciente ocurrió en el distrito de La Chorrera, en el sector de El Coco, donde una mujer perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, un caso que refleja la expansión de la violencia más allá de Colón y que mantiene en preocupación a distintas comunidades del país.

Con información de Néstor Delgado y Yiniva Caballero.