El distrito de La Chorrera impulsa ruta turística cultural para atraer más visitantes

Museos, mercados, agroturismo y experiencias gastronómicas forman parte de la apuesta del distrito para diversificar su oferta turística.

La Chorrera, Panamá Oeste./Para posicionar a La Chorrera como destino turístico en Panamá Oeste, se realizó un recorrido con comunicadores sociales por puntos emblemáticos del distrito, destacando su riqueza cultural, gastronómica y agroturística.

La actividad inició en los mercados públicos del distrito, donde los asistentes conocieron de cerca la producción agrícola característica del área y disfrutaron de presentaciones folclóricas. Posteriormente, visitaron la Casa del Artesano y el museo del distrito, espacios que forman parte de una estrategia para visibilizar los atractivos de Panamá Oeste.

“Poder descubrir que tienen un museo con 15 años de existencia fue completamente novedoso; no teníamos idea de que este museo existía ni de toda la historia que cuenta”, expresó una de las participantes.

La experiencia también incluyó degustaciones gastronómicas ligadas a la producción local, como café de bajura mezclado con piña, uno de los productos insignia de la región.

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Para Adriana Sautu, presidenta de la junta directiva de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá, el valor turístico del distrito está en la autenticidad de sus comunidades y en la preservación de su historia. “Este museo es un ejemplo del esfuerzo de la comunidad. La colección ha sido trabajada por la comunidad y representa la esperanza de muchos chorreranos de que aquí permanezca su historia”, señaló.

Sautu destacó que estos espacios culturales se convierten en atractivos turísticos precisamente por su identidad local. “Lo auténtico, lo que de verdad pertenece a la comunidad y la representa, suele ser más atractivo para el turista, tanto extranjero como nacional”, afirmó.

Por su parte, Edelmis Andrade, coordinador de turismo del Municipio de La Chorrera, explicó que actualmente se trabaja en varias líneas para fortalecer la oferta turística del distrito. “Estamos impulsando la ruta de la piña, el agroturismo, fincas con hospedaje, sitios para acampar y también el turismo deportivo”, detalló.

Actualmente, La Chorrera recibe visitantes procedentes de países como Estados Unidos, Alemania y diversas naciones de Centroamérica, quienes recorren fincas agroturísticas, mercados artesanales y espacios agropecuarios.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, quien también participó de este recorrido, indicó que esta estrategia busca romper con la percepción de que el distrito es únicamente una zona residencial. “Estamos impulsando el turismo para que vengan a conocer nuestro distrito. La Chorrera no solo es dormitorio; somos mucho más”.

Las autoridades esperan que este tipo de iniciativas permita incrementar aún más la llegada de turistas y consolidar a La Chorrera como uno de los principales destinos emergentes dentro de Panamá Oeste.

Con información de Yiniva Caballero.