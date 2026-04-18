Ministerio Público mantiene abierta dos investigaciones tras ataque informático a la Caja de Seguro Social

Panamá/Dos investigaciones se mantienen en curso tras el ataque informático que afectó a la Caja de Seguro Social (CSS) y que expuso información sensible de miles de asegurados en el país.

El Ministerio Público, a través de su Fiscalía Superior de Seguridad Informática, adelanta procesos por delitos contra la seguridad informática en perjuicio de la institución, luego de detectarse una intrusión en parte de los correos electrónicos de la entidad.

El incidente se remonta a finales de marzo, cuando la Caja de Seguro Social enfrentó una amenaza cibernética que, según reportes externos, habría sido atribuida a un grupo de ciberdelincuentes identificado como “The Gentlemen”.

#Investigación| La @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Superior de Seguridad Informática mantiene 2 investigaciones, por delito contra la Seguridad Informática en perjuicio de la @CSSPanama, relacionado a ataque informático en parte de los correos de la institución.👇🏻 pic.twitter.com/6DrL2FrONa — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 18, 2026

Tras la situación, la entidad activó un plan de contingencia en coordinación con la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, con el objetivo de contener los efectos del ataque y reforzar la seguridad de sus sistemas.

El hackeo dejó al descubierto información de miles de asegurados, incluyendo firmas, números de teléfono, historial médico y datos relacionados con préstamos, material que podría ser utilizado en estafas u otros delitos.

Solo en 2025, las autoridades llevaron ante la justicia a 46 personas vinculadas a delitos facilitados por tecnología, entre ellos estafas, hackeos y pornografía infantil.