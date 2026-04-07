Madrugadas forzadas y tráfico colapsado golpean a miles de personas en Panamá Oeste

Ciudad Panamá/Tras el cierre de la vía sobre el puente de las Américas debido a la explosión de cisternas de combustible la tarde de ayer lunes 6 de abril, usuarios del transporte público provenientes de Panamá Oeste se vieron obligados a levantarse mucho más temprano de lo habitual para abordar sus buses y llegar a tiempo a sus trabajos.

A pesar de la alta demanda registrada la noche anterior, varios pasajeros indicaron que no tuvieron mayores inconvenientes para subir a las unidades. Sin embargo, durante el trayecto se enfrentaron a un tráfico intenso, ya que la vía Centenario se mantiene como la única ruta habilitada en esa dirección del país, generando una fuerte congestión vehicular.

Por otro lado, desde las 6:00 a.m. se reportó un flujo reducido de pasajeros en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, comparado con el día anterior, cuando el lugar estuvo completamente abarrotado. En esa jornada, cientos de personas fueron trasladadas en metrobuses para regresar a sus hogares tras finalizar su jornada laboral.

Con información de Jessica Román.