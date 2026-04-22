Investigan mensajes amenazantes en baños de escuela en Panamá Oeste; Meduca pide calma

Las autoridades educativas también indicaron que ya cuentan con información preliminar que apunta a la posible participación de un estudiante, por lo que se adelantan las investigaciones para determinar responsabilidades.

El Ministerio de Educación (Meduca) en Panamá Oeste inició una investigación tras la aparición de mensajes amenazantes escritos en los baños de un plantel educativo, situación que ha generado preocupación entre padres de familia y estudiantes.

El director regional del Meduca dijo que oficialmente tienen información de que en el colegio Guillermo Endara Galimani se han encontrado amenazas escritas en los baños de noveno y séptimo grado que alertaban sobre tiroteos este jueves 23 de abril, por lo que miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar y se ha acordado reforzar la seguridad en el plantel.

Rufino Rodríguez, director del Meduca en Panamá Oeste, explicó que las autoridades ya dan seguimiento al caso y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, se presume que podría tratarse de una “broma” influenciada por contenidos virales en redes sociales.

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“Esto crea incertidumbre y miedo en la población. Hemos recibido mensajes de padres consternados por lo que está ocurriendo”, señaló el funcionario, quien hizo un llamado a las familias a supervisar el contenido que consumen sus hijos en internet.

Según detalló, este tipo de conductas ha sido replicado en otros países como parte de tendencias virales que buscan generar pánico colectivo e incluso provocar la suspensión de clases. En ese sentido, advirtió que los estudiantes que incurran en estas acciones enfrentarán medidas disciplinarias.

Las autoridades educativas también indicaron que ya cuentan con información preliminar que apunta a la posible participación de un estudiante, por lo que se adelantan las investigaciones para determinar responsabilidades.

El Meduca confirmó que, hasta el momento, el reporte se limita a un solo plantel en Panamá Oeste y no se han registrado incidentes similares en otras escuelas de la región.

Para este jueves, las clases se desarrollarán con normalidad, aunque con el acompañamiento de unidades de seguridad como medida preventiva. El llamado de las autoridades es a mantener la calma y evitar la propagación de rumores que puedan generar mayor alarma en la comunidad educativa.

Información de Yiniva Caballero