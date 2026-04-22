Denuncian presunta red de diplomas falsos en concurso docente; hay más de 50 casos detectados

La entidad confirmó que contó con el apoyo de universidades, las cuales certificaron que los títulos presentados no fueron emitidos por dichas casas de estudio.

La directora nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Meduca), Celia Rodríguez, informó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades en los registros de docentes que se postulan a vacantes a nivel nacional.

Según explicó Rodríguez, durante la revisión del sistema de vacantes en línea, se identificaron más de 50 diplomas que no fueron expedidos por universidades, pese a haber sido utilizados por aspirantes para obtener mayor puntaje dentro de los concursos.

“Se han introducido diplomas que no son válidos, lo que permite a los docentes beneficiarse indebidamente en las ternas para optar por una plaza”, detalló.

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Las investigaciones también apuntan a la participación de funcionarios administrativos dentro de la institución. De acuerdo con la funcionaria, al menos 15 colaboradores estarían involucrados, por lo que ya se iniciaron procesos disciplinarios en su contra.

Rodríguez indicó que estos hechos podrían responder a la existencia de una red interna, con presencia en varias regiones del país, incluyendo Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Darién y Herrera, siendo las dos primeras las que concentran la mayor cantidad de casos.

La entidad confirmó que contó con el apoyo de universidades, las cuales certificaron que los títulos presentados no fueron emitidos por dichas casas de estudio.

Como parte de las medidas adoptadas, se evalúa la suspensión y posible destitución de los funcionarios implicados. Además, en los casos donde docentes ya hayan sido nombrados utilizando documentación irregular, se procederá a su separación del cargo y a la asignación de reemplazos dentro de las ternas correspondientes.

Las autoridades reiteraron que el caso ya está en manos del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Con información de Yamy Rivas