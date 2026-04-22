Pacientes se desmayan en largas filas por medicamentos en la policlínica de David

Ante estas quejas, un funcionario de la Caja de Seguro Social informó que se encuentran realizando cambios en el sistema de dispensación y almacenamiento de medicamentos, con el objetivo de mejorar la atención y optimizar el control de inventarios.

Chiriquí/Usuarios de la policlínica Gustavo A. Ros de la Caja de Seguro Social, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, denunciaron afectaciones en la entrega de medicamentos debido a largas filas y demoras que, aseguran, pueden extenderse hasta cinco días.

De acuerdo con los testimonios, varias personas se han desmayado mientras esperan ser atendidas, en medio de altas temperaturas y sin condiciones adecuadas.

“Mire el solazo que tenemos, aquí hay muchos adultos mayores, metes receta un martes y dicen venga el viernes, ¿qué es esa loquera?", cuestionó uno de los adultos afectados.

Los pacientes también cuestionan el tiempo de entrega de los medicamentos, señalando que, tras presentar la receta, deben regresar días después para retirarlos. "Hay personas con presión, con azúcar, con muchas condiciones”, reclamó el asegurado.

Ante estas quejas, un funcionario de la Caja de Seguro Social informó que se encuentran realizando cambios en el sistema de dispensación y almacenamiento de medicamentos, con el objetivo de mejorar la atención y optimizar el control de inventarios.

Según explicó, estas modificaciones forman parte de un proceso logístico que busca evitar el desabastecimiento en las farmacias, aunque reconocen que la implementación conlleva ajustes que pueden impactar temporalmente el servicio.

Mientras tanto, los usuarios han solicitado a directivos de la Caja de Seguro Social, tanto en Chiriquí como a nivel nacional, que se tomen medidas urgentes para mejorar la atención, advirtiendo que las demoras podrían agravar las condiciones de salud de los pacientes.

Información de Demetrio Ábrego

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