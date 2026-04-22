Precios de la canasta básica muestran 'leves aumentos' en Panamá, según monitoreo de Acodeco

Aunque el incremento detectado es leve, los datos reflejan una tendencia que podría impactar de forma diferenciada a los consumidores, especialmente a quienes dependen de comercios de proximidad para sus compras diarias.

Panamá/Un reciente monitoreo de precios realizado en la ciudad de Panamá evidencia una ligera variación en productos de la canasta básica, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y su impacto en la cadena de distribución.

El seguimiento, correspondiente a la semana del 6 al 10 de abril, muestra que los precios en supermercados registraron un incremento de B/.0.79, equivalente a un 0.25%. En contraste, el alza fue más pronunciada en minisúper y abarroterías de ruta, donde el aumento alcanzó B/.3.01, es decir, un 0.85%.

Estas mediciones forman parte de los controles quincenales que buscan detectar cambios en el comportamiento de los precios de productos de consumo básico. El objetivo es identificar variaciones que puedan estar vinculadas a factores externos, particularmente el costo del combustible, que incide directamente en el transporte y la distribución de mercancías.

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Las llamadas “rutas” corresponden a recorridos de verificación en pequeños comercios de barrio, como minisúper y abarroterías, que cumplen un papel clave en el abastecimiento cotidiano de muchas comunidades. Su inclusión en el monitoreo permite establecer comparaciones con los precios en supermercados y otros puntos de venta más grandes.

Aunque el incremento detectado es leve, los datos reflejan una tendencia que podría impactar de forma diferenciada a los consumidores, especialmente a quienes dependen de comercios de proximidad para sus compras diarias.

El seguimiento de precios también busca mantener informada a la población y aportar insumos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, en caso de que se registren variaciones más significativas en el mercado.