Ciudad de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, zonas de mayores casos de robo y hurtos de autos

Las áreas metropolitanas de Bella Vista, San Francisco y Betania concentran el mayor número de denuncias por robo de autos, seguidas por las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste .

Ciudad de Panamá/Panamá registra una disminución significativa en los índices de robo y hurto de vehículos en lo que va del año. Según el capitán Aramis Hassan, jefe de la sección de Robo y Hurto de Autos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se han reportado 170 denuncias por estos delitos, de las cuales la Policía Nacional ha logrado recuperar 112 automóviles.

"Hay una baja significativa con relación al año anterior, cuando para esta misma fecha teníamos registrados 241 casos", afirmó Hassan.

Esta reducción responde a operativos estratégicos como "Umbria" y "Ocar", que permitieron aprehender a cinco personas vinculadas a estas actividades ilícitas y recuperar vehículos con alteraciones físicas, así como 66 computadoras de autos (ECU), un componente cada vez más solicitado por las redes delictivas.

Zonas de mayor riesgo

El capitán Hassan identificó que las áreas metropolitanas de Bellavista, San Francisco y Betania concentran el mayor número de denuncias por robo de autos, seguidas por las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste. Sin embargo, advirtió que la incidencia es manejable gracias al despliegue preventivo e investigativo de las autoridades.

Sobre las modalidades delictivas, Hassan aclaró que, aunque circulan alertas en redes sociales sobre dispositivos que bloquean el cierre de llaves electrónicas, la DIJ no ha detectado casos confirmados de esta tecnología en Panamá. "No descartamos la posibilidad porque la tecnología siempre va a la vanguardia, pero no es algo que hemos logrado ver", explicó.

En cambio, sí han identificado que los delincuentes aprovechan descuidos de los conductores: "Vemos que la persona hace un movimiento con la llave, pero el auto no responde. Recomendamos siempre verificar que el vehículo esté realmente cerrado".

Las recomendaciones de seguridad de la DIJ se dividen en tres momentos: antes, durante y después. Para prevenir, Hassan insta a: verificar puertas y ventanas, mantener las llaves siempre consigo —"hemos visto casos en donde se pierde una llave y con esa se roban los autos"— y no dejar objetos atractivos a la vista. "Estos delincuentes no van a abrir un carro al azar; ellos saben qué hay dentro", advirtió.

En caso de ser víctima, el tiempo es crucial: "Interponer la denuncia de manera inmediata, porque el tiempo de investigación en estos casos es determinante". Además, recomienda estacionar en lugares seguros, con cámaras o vigilancia, ya que "los delincuentes buscan autos abandonados, sin personas cerca ni cámaras".

Estructuras criminales y mercado ilegal de autopartes

Detrás de cada hurto existe un engranaje organizado. "Cuando se hurta un vehículo, ya tiene un pedido, ya saben qué hacer con él o a quién vendérselo", reveló Hassan. Aunque antes era común la exportación ilícita hacia Costa Rica, el reforzamiento en fronteras ha reducido esta modalidad. Hoy, la mayoría de los autos hurtados se comercializan en Panamá a través de talleres clandestinos que compran y venden piezas de procedencia ilícita.

Por ello, el capitán hizo un llamado a la ciudadanía: "Si requerimos alguna pieza para nuestros autos, acudamos a lugares autorizados, distribuidores o agencias, y no a locales clandestinos, porque estamos alimentando ese mercado". La prevención, concluyó, es responsabilidad compartida: "Debemos ser nosotros mismos quienes aportemos a parar este círculo vicioso".