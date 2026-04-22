Irán ataca tres buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz; uno con bandera panameña

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que "atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior".

Las fuerzas iraníes atacaron el miércoles tres buques portacontenedores, incautando dos y disparando contra un tercero, según informaron observadores de seguridad internacionales y la Guardia Revolucionaria del país. Estos son los incidentes más recientes que amenazan una ruta comercial crucial en la guerra de Oriente Medio.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que una lancha patrullera iraní disparó contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán el miércoles, mientras que un barco frente a las costas de Irán también fue atacado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró por separado que sus fuerzas navales interceptaron dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz y los dirigieron hacia aguas iraníes.

Les acusó de violar el bloqueo de la ruta, impuesto en la guerra de Oriente Medio que estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

"El capitán de un buque portacontenedores informó que una lancha patrullera de la Guardia Revolucionaria Islámica se acercó a la embarcación y abrió fuego contra ella, causando graves daños al puente de mando. No se registraron incendios ni impacto ambiental", declaró el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido.

Añadió que el incidente tuvo lugar a 15 millas náuticas al noreste de Omán y que toda la tripulación resultó ilesa.

Según la empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech, el buque navegaba bajo bandera liberiana y "había sido informado de que tenía permiso para transitar el estrecho de Ormuz".

La agencia de noticias iraní Tasnim afirmó que el barco había "ignorado las advertencias de las fuerzas armadas de Irán".

La IGRC declaró que su fuerza naval "identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos buques que infringían la normativa".

En un comunicado, la fuerza afirmó que los buques "fueron incautados por las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica y dirigidos hacia la costa iraní".

La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) identificó a los dos buques incautados como el MSC-Francesca y el Epaminondas, según informó la emisora iraní IRIB en Telegram.

Alegó que el Francesca estaba vinculado a Israel, mientras que el Epaminodes carecía de "los permisos necesarios" y había estado "manipulando los sistemas de navegación".

La plataforma de seguimiento de buques MarineTraffic mostró que los dos buques, ambos portacontenedores, se detuvieron cerca de la costa iraní el miércoles.

- Buque de carga atacado -

En un incidente aparte, un buque de carga que se encontraba a ocho millas náuticas al oeste de Irán fue atacado a tiros y quedó inmovilizado en el agua, según informó la UKMTO.

"El capitán de un buque de carga que zarpaba informó haber sido atacado a tiros y ahora se encuentra varado. La tripulación está a salvo y localizada. No se reportaron daños en el buque", declaró la UKMTO.

Vanguard lo identificó como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, que, según indicó, estaba "en tránsito hacia la salida del estrecho de Ormuz".

Posteriormente, MarineTraffic mostró que el Euphoria había abandonado el estrecho y se dirigía a Yeda, en Arabia Saudita.

Según la información, los buques Epaminondas y Francesca eran operados por la naviera suiza MSC. La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El Epaminondas operaba en una línea marítima que conectaba la India con la costa este de Estados Unidos, con escalas intermedias en los Emiratos Árabes Unidos.

El Francesca operaba en una ruta que conectaba India, el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, añadió MarineTraffic.

Según la plataforma X, los barcos "habían estado atrapados en el Golfo Pérsico desde el comienzo del conflicto".

El tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz ha estado fuertemente restringido por Irán desde el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, mientras que el ejército estadounidense está imponiendo un contrabloqueo a los puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que la tregua entre los dos países se prorrogaría tras haber entrado en vigor inicialmente el 8 de abril.