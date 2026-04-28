Aumentan los contratos laborales en Panamá durante el primer trimestre de 2026, afirma el Ministerio de Trabajo

Entre enero y marzo se registraron 84,067 contratos, una cifra superior a los 67,144 reportados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Panamá/El mercado laboral panameño mostró señales de movimiento en los primeros meses de 2026. Entre enero y marzo se registraron 84,067 contratos, una cifra superior a los 67,144 reportados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El incremento, que asciende a 16,923 contratos adicionales, refleja una tendencia al alza en la formalización del empleo, aunque todavía dentro de un proceso que avanza de forma gradual.

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Al revisar los tipos de contratos, los indefinidos también registraron un crecimiento. En el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 18,598, mientras que en 2025 la cifra fue de 16,737. Por otro lado, los contratos por obra determinada mostraron un aumento más marcado, pasando de 14,803 a 19,144 en el mismo periodo comparado.

Las cifras apuntan a una mejora en la dinámica del mercado laboral formal, en un contexto donde las autoridades han insistido en la necesidad de impulsar la generación de empleo y ampliar las oportunidades para la población.

Aunque los números reflejan un comportamiento positivo, el ritmo de crecimiento sugiere que la recuperación del empleo continúa siendo progresiva y aún enfrenta desafíos estructurales.