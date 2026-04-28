Asamblea Nacional ratificó a Antonio Tercero González como nuevo director del Idaan

La ratificación de Antonio Tercer González se dio en una sesión permanente de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá/En una extensa jornada en la Asamblea Nacional, Antonio Tercero González fue ratificado como director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan).

La jornada comenzó en la Comisión de Credenciales, donde recibió el respaldo de los diputados miembros. Su ratificación fue sometida a votación en el pleno de la Asamblea Nacional alrededor de las 10:20 de la noche, en una sesión permanente, recibiendo 60 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

González abordó el tema de los carros cisterna, indicando que el objetivo es eliminar su uso al asegurar el suministro de agua en la red y en los grifos. Sin embargo, reconoció que, por el momento, los carros cisterna seguirán siendo necesarios en lugares prioritarios donde el agua no llega, para evitar crisis sanitarias. Afirmó que el trabajo comenzará con urgencia, pero los resultados se verán gradualmente.

Más temprano, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional analizó la designación de Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en medio de los desafíos que enfrenta el sistema de agua potable en el país.

Tras horas de cuestionamiento, la comisión aprobó con 8 votos a favor y cero en contra la designación hecha por el presidente José Raúl Mulino.

Durante su intervención ante la Comisión de Credenciales, González describió un panorama complejo que afecta tanto la cobertura como la calidad del servicio. “La problemática del Idaan es una problemática multifactorial. Hay muchos factores que inciden en el llamado a la institución a suministrar agua potable y a cumplir con el saneamiento del país”, explicó.

Entre las principales limitantes, señaló el deterioro de la infraestructura. “Una de las grandes limitantes ha sido la estructura obsoleta que existe en la institución, equipos electromecánicos de vieja data, redes de distribución con mucha ruptura a nivel nacional”, indicó, al referirse a las fallas que impactan directamente a los usuarios.

Estas condiciones, añadió, provocan que comunidades enteras queden sin acceso regular al agua, especialmente en zonas alejadas o de mayor elevación. “Poblaciones alejadas de la red de distribución y puntos altos no tengan agua como es el caso de la ciudad capital”, sostuvo.

El aspirante también planteó que la gestión del agua debe abordarse desde varios frentes para lograr resultados sostenibles. “El Idaan se debe enfocar en tres puntos importantísimos, la producción de agua potable, la distribución, la conducción y el almacenamiento”, afirmó, al detallar las áreas clave que requieren atención.

Otro de los problemas identificados es el bajo rendimiento de las reservas. “Tenemos una gran cantidad de tanques de reserva que no están funcionando porque no llega la cantidad de caudal a estas reservas”, explicó, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda.

Sobre el tema de si su plan va a ser solo pozos: "El Plan Nacional de Agua contempla varias acciones, las de corto plazo (...)".

Los cuestionamientos al nombramiento de Tercero González se dan debido a que su madre es la actual jefa de la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes “Chelin” González. Además, de que es abogado y no ingeniero.

No obstante, la semana pasada, el mandatario José Raúl Mulino defendió su elección y adelantó que habrá un plan nacional del agua para enfrentar la crisis hídrica. “Lo designé yo. ¿Por qué? Vino de la terna y es el que yo conozco y es capaz”, afirmó Mulino. “Yo espero que sea ratificado pronto, porque hay mucho que hacer”, indicó. Además, cuestionó a quienes opinan sin base técnica sobre la gestión pública.