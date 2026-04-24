Mulino defiende escogencia del nuevo director del Idaan: 'Lo designé porque es capaz'

Mulino espera una pronta ratificación legislativa para avanzar con las reformas institucionales en el Idaan.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino abordó este viernes 24 de abril, durante el Consejo de Gabinete en Las Tablas, las críticas por la designación de Antonio Manuel Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). El mandatario defendió su elección y adelantó que habrá un plan nacional del agua para enfrentar la crisis hídrica.

“Lo designé yo. ¿Por qué? Vino de la terna y es el que yo conozco y es capaz”, afirmó Mulino.

El jefe de Estado aclaró que la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes 'Chelin' González, no intervino en la selección.

“Chelín González no me ha pedido a mí nada para el hijo, nada”, precisó, reafirmando que la decisión respondió estrictamente a méritos técnicos.

Mulino espera una pronta ratificación legislativa para avanzar con las reformas institucionales.

“Yo espero que sea ratificado pronto, porque hay mucho que hacer”, indicó. Además, cuestionó a quienes opinan sin base técnica sobre la gestión pública.

La historia del IDAAN está llena de ingenieros. Y ahí está el desastre de institución que es el IDAAN. Y hoy salen los opinólogos y opinólogas también a hablar del IDAAN”.

El mandatario Mulino comparó esta situación con el debate tras el incidente en el puente de las Américas, donde surgieron supuestos expertos improvisados. “Hay a ellos. Pero nosotros tenemos que resolver un problema”, enfatizó, priorizando la ejecución de soluciones.

En ese marco, el Gobierno presentará en semanas el plan nacional del agua, con cobertura territorial completa.

“Ustedes van a ver el plan que va a presentar el señor González ahora, con relación al tema de agua a nivel nacional, porque ciertamente es a nivel nacional”, explicó. Se prevé inaugurar sistemas en Panamá y otras provincias.

Mulino fue claro sobre los plazos reales de la infraestructura pública.