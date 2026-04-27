Ifarhu depurará aspirantes con promedios inferiores en concurso de becas

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario que realizaron previamente su registro digital.

Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este lunes el proceso de formalización para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas, dirigido a quienes cuentan con un promedio académico de 4.5 en adelante.

El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó que con la apertura del periodo de recepción de documentos también se ha detectado que aspirantes con promedios inferiores, entre 4.3 y 4.4, completaron el formulario de inscripción, por lo que se llevará a cabo un proceso de depuración para garantizar que solo los estudiantes que cumplen con el criterio de mérito continúen en el proceso.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario que realizaron previamente su registro digital.

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“El tema es que este es un concurso que es por mérito, por calificación y, por consiguiente, nosotros estamos honrando lo que es la meritocracia”, indicó Godoy.

El funcionario también señaló que el presupuesto destinado para este programa fue ajustado debido a limitaciones financieras.

“Sabemos que el concurso costaba $123 millones y dispusimos $74 millones porque ya no nos daba el presupuesto. Sabemos que hay personas que están inconformes porque quedaron por fuera, pero no podíamos honrarlos a todos”, precisó.

El proceso de entrega de documentos se desarrolla por etapas en las distintas provincias del país. Los estudiantes preseleccionados deberán presentar lo siguiente:

Foto tamaño carnet

Dos copias de certificado de nacimiento o cédula juvenil (por ambos lados)

Dos copias de cédula del representante legal (por ambos lados)

Formulario de Declaración Jurada Socioeconómica

Con información de María De Gracia