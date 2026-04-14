Ifarhu: Estudiantes con beca por discapacidad deberán actualizar su registro en nuevo proceso

Las fechas de recepción serán anunciadas próximamente, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales.

Panamá/Los estudiantes preseleccionados en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 deberán realizar una actualización obligatoria en su proceso de registro, según informaron las autoridades encargadas del beneficio.

De acuerdo con la información divulgada, quienes forman parte de la lista de preseleccionados deben ingresar al sitio web www.ifarhuconcurso.gob.pa para descargar el Formulario de Registro para Estudiantes con Discapacidad. Este documento deberá ser completado por cada aspirante antes de continuar con el trámite.

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Una vez llenado el formulario, los estudiantes tendrán que reunir la documentación solicitada y entregarla de manera presencial en las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Las fechas de recepción serán anunciadas próximamente, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales.

El proceso forma parte de la etapa de verificación y actualización de datos dentro del programa de becas, un paso clave para que los aspirantes puedan avanzar hacia la posible obtención del apoyo económico.

Las entidad reitera que cumplir con cada requisito dentro de los plazos establecidos será determinante para completar el registro en la base de datos y continuar con la evaluación correspondiente.