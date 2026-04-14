Ifarhu mantiene declaración socioeconómica como requisito obligatorio para becas y programas de asistencia

El documento, que debe ser descargado de la web de la institución, no requiere validación de otra instancia.

La declaración jurada socioeconómica se mantiene como requisito obligatorio para los estudiantes preseleccionados del concurso general de becas para educación básica, media y universitaria, así como para los distintos programas de asistencia, luego que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) actualizara este martes la lista de documentos exigidos.

La institución aclaró a este medio que, si bien el requisito no fue eliminado como había planteado su director Carlos Godoy, y se mantiene de forma obligatoria, sí se realizó una adecuación importante: ahora se trata de una declaración jurada, lo que implica que no requiere validación por otra instancia.

De esta forma se convierte automáticamente en un documento oficial al ser firmado por el solicitante.

El director del Ifarhu había indicado que este requisito sería suprimido para evitar inconvenientes a los estudiantes que no pudieran acreditar su condición socioeconómica, debido a las múltiples quejas planteadas por los padres de familia para acceder a este informe.

La entidad explicó que esto no fue posible debido a que el documento está contemplado dentro del reglamento de becas, asistencia educativa y auxilios económicos, el cual fue modificado en enero de 2025 y aprobado por el Consejo Nacional del Ifarhu, con el objetivo de reforzar la transparencia y limitar la discrecionalidad en la asignación de becas.

Como parte de esta fase, los aspirantes deberán ingresar al sitio web oficial www.ifarhuconcurso.gob.pa para descargar y completar este documento, que deberá ser entregado junto al resto de los requisitos exigidos.

En cuanto a los documentos que deben entregar los preseleccionados, para el concurso general de becas como requisito están:

Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad del representante legal del estudiante.

Dos copias por ambos lados de la cédula juvenil del estudiante.

Dos copias del pasaporte, en caso de estudiantes extranjeros.

Para estudiantes extranjeros, dos copias de la certificación del Servicio Nacional de Migración que acredite al menos 10 años de residencia en Panamá.

Dos copias del boletín del año anterior (2025), debidamente sellado.

Dos copias de la matrícula del año en curso.

La Declaración Jurada Socioeconómica firmada, disponible en la web del IFARHU.

La institución reiteró a los estudiantes preseleccionados la importancia de cumplir con cada uno de estos requisitos dentro de los plazos establecidos, ya que forman parte esencial del proceso de evaluación para la adjudicación de las becas. La institución estará comunicando las fechas de entrega de acuerdo a cada programa.