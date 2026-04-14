Dino Mon brinda detalles de polémico viaje a Brasil; Antai se declara sin competencia y archiva el caso

En un comunicado al país, el funcionario afirmó que decidió pronunciarse con “claridad y transparencia ” , y destacó que ha actuado conforme a la ley.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, aseguró que no tiene nada que ocultar tras los señalamientos públicos en su contra, luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) determinara que no tiene competencia para iniciar un proceso administrativo por los hechos denunciados.

En un comunicado al país, el funcionario afirmó que decidió pronunciarse con “claridad y transparencia”, y destacó que ha actuado conforme a la ley.

Según detalló, mediante la Resolución No. ANTAI-AL-320-2026 del 6 de abril de 2026, la entidad evaluó la denuncia presentada en su contra y concluyó que no podía abrir una investigación administrativa.

A pesar de ello, aseguró que compareció de forma voluntaria y entregó toda la documentación requerida.

En el comunicado, el director de la Caja de Seguro Social, Mon Vásquez, explicó que presentó evidencias que acreditan el cumplimiento de los procedimientos relacionados con un viaje cuestionado, incluyendo notificaciones a la Junta Directiva de la CSS, solicitudes de autorización y trámites ante Recursos Humanos.

También detalló que el viaje estaba inicialmente programado para el 23 de marzo de 2026 con destino a São Paulo, Brasil, con retorno el 29 de marzo, pero que decidió adelantar su salida al 19 de marzo utilizando su tarjeta de crédito personal, manteniendo la fecha de regreso.

Asimismo, indicó que se verificaron otros pagos realizados con su tarjeta personal, incluyendo un vuelo desde Río de Janeiro hacia Panamá el 22 de marzo, y otro con destino a São Paulo el 24 de marzo.

Tras revisar la documentación, la Antai ordenó el cierre y archivo del proceso.

El funcionario reiteró que ha actuado “de frente, con responsabilidad y con apego a la ley”, y subrayó su compromiso de continuar trabajando por una institución “más fuerte, más humana y más eficiente”.

Finalmente, sostuvo que seguirá en funciones con la convicción de hacer lo correcto: “Mientras tenga esta responsabilidad, seguiré trabajando con ahínco y dando la pelea por los demás”.