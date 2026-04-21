Proceso de becas del Ifarhu se extiende hasta el 24 de abril en Azuero y Coclé

Durante esta fase, las autoridades destacan el reconocimiento al rendimiento académico de los estudiantes con altos promedios.

Más de 17 mil estudiantes participan en la jornada del concurso general de becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, organizada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que inició este lunes y se extenderá hasta el 24 de abril en las regiones de Azuero y Coclé.

Durante esta fase, las autoridades destacan el reconocimiento al rendimiento académico de los estudiantes con altos promedios.

“Aquí estamos premiando la excelencia estudiantil que tiene promedio arriba de 4.5 en las becas escolares”, señaló Carlos Godoy, director de la institución.

Para completar el trámite de los estudiantes preseleccionados, se requiere:

Una foto tamaño carné

Dos copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento

Dos copias por ambos lados de la cédula del representante legal

Formulario de declaración jurada socioeconómica actualizado (descargable desde la página web del Ifarhu)

Godoy explicó que este documento responde a un nuevo requisito establecido tras la modificación del reglamento de becas.

🔗Puedes leer: Ifarhu: Estudiantes con beca por discapacidad deberán actualizar su registro en nuevo proceso

“Es un requisito que nos permite como institución utilizar esta información para mejorar nuestro programa y poder apoyar a las poblaciones que realmente lo necesitan”, indicó.

En el caso de los estudiantes que forman parte del programa dirigido a personas con discapacidad, también deberán completar el formulario de registro y la declaración socioeconómica correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a estudiantes y padres de familia a cumplir con todos los requisitos establecidos para evitar contratiempos en el proceso. Asimismo, recomendaron mantenerse atentos a las fechas y horarios que serán anunciados próximamente para otras provincias, a través de los canales oficiales de la institución.

Con información de Kayra Saldaña