¿Eres beneficiario del Cepanim? ¿Sabes cómo puedes usarlo? Aquí te lo contamos

El documento puede servir como garantía en procesos judiciales y como medio de pago en comercios legalmente establecidos en el país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los ciudadanos que el Certificado de Participación Negociable (Cepanim) mantiene su valor y puede ser utilizado para distintos fines, más allá de su cambio en entidades bancarias.

A través de una campaña informativa, la institución destacó que este certificado es un instrumento negociable y transferible, que puede ser empleado como garantía para respaldar obligaciones bancarias con entidades del Estado.

El MEF explicó que las personas que mantienen hipotecas en mora al 31 de diciembre de 2021 con el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Caja de Seguro Social (CSS), la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá pueden utilizar su Cepanim para ponerse al día, reconociéndose hasta el 100% de su valor.

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Asimismo, el certificado puede aplicarse al pago de deudas existentes a esa misma fecha con instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Además, el documento puede servir como garantía en procesos judiciales y como medio de pago en comercios legalmente establecidos en el país, de acuerdo con las políticas de cada establecimiento.

La entidad reiteró el llamado a los tenedores de Cepanim a informarse sobre las alternativas disponibles y aprovechar las opciones que ofrece este certificado dentro de la economía nacional.