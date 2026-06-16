Entrega del Cepanim avanza en la capital; MEF proyecta atender a 1,900 personas por día

Carmen Jaén , coordinadora general del Cepadem y Cepanim, enfatizó la importancia de que los usuarios respeten los horarios asignados para evitar aglomeraciones innecesarias que puedan alterar el flujo de atención.

Ciudad de Panamá/En el marco del segundo día de la jornada de pago de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), cientos de beneficiarios se dieron cita en el centro de atención habilitado en el cuarto piso del Megapolis Outlet (antiguo Multicentro), ubicado en la Avenida Balboa.

El proceso se desarrolla con una notable afluencia de personas, principalmente adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida, quienes acudieron para retirar sus respectivos certificados.

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De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el operativo de entrega contempla un despliegue masivo tanto en la capital como a nivel nacional:

Se estima brindar atención a un promedio de 1,900 personas por día exclusivamente en la ciudad de Panamá.

exclusivamente en la ciudad de Panamá. El pago total del Cepanim beneficiará a un estimado de entre 420,000 y 450,000 ciudadanos a lo largo de todo el territorio nacional.

a lo largo de todo el territorio nacional. Esta fase de desembolso representa una inyección económica que ronda los 250 millones de dólares.

Carmen Jaén, coordinadora general del Cepadem y Cepanim, enfatizó la importancia de que los usuarios respeten los horarios asignados para evitar aglomeraciones innecesarias que puedan alterar el flujo de atención.

"Recalco a los beneficiarios que, por favor, cumplan con su horario. Si están citados a las 8:00 a.m., llegar a esa hora para evitar estas aglomeraciones, porque muchas personas llegan tarde a su cita y ya afecta el horario siguiente de las 9:00 o 10:00 de la mañana", advirtió la funcionaria.

Jaén también aclaró la situación de aquellos ciudadanos que aún esperan su notificación:

La atención en esta fase está dirigida primordialmente a los beneficiarios vivos. Quienes asisten al Megapolis Outlet deben haber recibido previamente una notificación por correo electrónico o haber verificado su cita en la plataforma oficial del MEF. Si el estado del trámite aún figura como "pendiente", la coordinadora pidió calma a la población, asegurando que los certificados se imprimen progresivamente y los usuarios serán citados de manera escalonada.

Para los residentes en las distintas provincias, el MEF confirmó que el cronograma de pagos en el interior de la república dará inicio formalmente a partir de la próxima semana.

La percepción general entre los asistentes durante estas primeras jornadas ha sido favorable, destacando la agilidad en el sistema de citas, el orden en las filas y la atención prioritaria brindada a las personas en sillas de ruedas o con necesidades especiales.

Información de Jessica Román

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