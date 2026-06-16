Autoridad de Tránsito refuerza capacitación a conductores y multan con $750 a infractor del puente de las Américas

Las sesiones se desarrollan en el Salón de Educación Vial y forman parte del proceso de modernización que impulsa la entidad.

Panamá/Para elevar la calidad del servicio y fortalecer la relación entre conductores y pasajeros, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició una jornada de capacitación dirigida a operadores del transporte selectivo.

Las sesiones se desarrollan en el Salón de Educación Vial y forman parte del proceso de modernización que impulsa la entidad.

Nosotros estamos cumpliendo con ese deber de modernización del transporte, en este caso el transporte selectivo, con la intención de mejorar ese servicio al usuario”, explicó el director de la ATTT, Nicolás Brea.

El funcionario indicó que, además de reforzar las normas de conducción preventiva para reducir los accidentes de tránsito, se busca promover una mejor atención a los pasajeros.

“Hemos utilizado el Salón de Educación Vial para llevarle el mensaje al conductor selectivo que tiene que manejar de manera segura o preventiva, evitando accidentes de tránsito, y también le estamos indicando la relación con el usuario, un buen trato con el usuario, cobro la tarifa justa o la tarifa que es debida”, manifestó Brea.

Durante la actividad, el director también se refirió a la sanción impuesta a un conductor de equipo pesado que incumplió las restricciones de circulación en el Puente de las Américas.

Al conductor que violó la restricción de tránsito por el Puente de las Américas se le colocaron infracciones que suman 750 balboas en sanción económica”, señaló.

La ATTT recordó que respetar las restricciones establecidas es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los conductores.

El mismo conductor debe ser responsable y ser consciente que el uso inadecuado del Puente de las Américas puede derivar una consecuencia, tanto para la seguridad propia de él como para la seguridad de las demás personas que transitan por el área”, agregó.

La entidad también adelantó que analiza nuevas medidas para modernizar el transporte selectivo, entre ellas la implementación de plataformas digitales que permitan establecer tarifas previamente definidas y efectuar pagos electrónicos.

“Es un taxímetro digital. Estamos en conversaciones para ponerlo en práctica en el selectivo y que sea una medida consensuada y en beneficio de todas las partes”, indicó el director de la institución.

La iniciativa busca que los usuarios reciban un servicio más seguro, transparente y acorde con las nuevas tecnologías.

Con información de Hellen Concepción.