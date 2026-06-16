Diputados que renunciaron en Vamos: 'No sean malagradecidos y recuerden por quién llegaron', dice Ana Matilde Gómez

La exdiputada señaló que la pérdida de cohesión debilita la capacidad de incidencia política del bloque independiente, en medio de renuncias y negociaciones por la nueva junta directiva.

Ciudad de Panamá/Las recientes salidas de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego de la coalición Vamos han reavivado el debate sobre la cohesión del principal bloque independiente surgido de las elecciones de 2024, justo cuando la Asamblea Nacional se prepara para escoger a su nueva junta directiva.

Las renuncias se suman a la del diputado Manuel Cheng, quien abandonó la coalición en el periodo legislativo anterior, así como a la del diputado independiente Betserai Richards, quien formó parte de la bancada Vamos durante el primer periodo legislativo.

Zamora, Samaniego y Cheng llegaron a la Asamblea bajo el paraguas electoral de la coalición, fundada por los exdiputados Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez.

En este contexto, la exprocuradora Ana Matilde Gómez advirtió sobre los riesgos que enfrenta el movimiento ante lo que calificó como intentos del poder político tradicional de fragmentar a los diputados independientes.

“Está complicada, está complicada porque evidentemente no se ha podido mantener una cohesión que es necesaria para poder incidir políticamente”, sostuvo.

Según Gómez, mientras más debilitado se encuentre el bloque independiente, menor será su capacidad de influir en las decisiones legislativas y de servir de contrapeso político.

La exdiputada aseguró que el poder político tradicional busca fracturar a los grupos independientes mediante mecanismos como nombramientos y vínculos con el gobierno, lo que, a su juicio, puede generar conflictos de interés.

Indicó que estas circunstancias terminan limitando la independencia de criterio y la capacidad de actuación de algunos diputados.

“El poder empieza a nombrarte una novia o porque entonces tu pariente está relacionado con el gobierno y eso te va limitando la capacidad de análisis objetivo”, expresó.

Liderazgo de Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva

Gómez también defendió el papel que desempeñaron figuras como Vásquez y Silva en el surgimiento y éxito electoral del movimiento independiente.

A su juicio, muchos de los actuales diputados lograron alcanzar una curul gracias al respaldo de esos liderazgos y al trabajo previo realizado desde la Asamblea.

Lograron estar allí porque había un liderazgo fuerte de Juan Diego Vásquez, fuerte de Gabriel por la actuación que hubo en la Asamblea”, afirmó.

No obstante, aclaró que ello no significa que los diputados deban renunciar a sus criterios propios, pero sí mantener lineamientos mínimos que garanticen la cohesión del grupo.

Entonces, que no sean malagradecidos y que comprendan bajo qué estructura llegaron. Eso no significa que endocen su conciencia, el debate es necesario, la disidencia es buena para fortalecerlo como movimiento, pero ahora tienen que aceptar que hay lineamientos que tienen que seguir para poder tener una cohesión que les permita tener fuerza para incidir políticamente", afirmó.

De cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, la exdiputada llamó a actuar con cautela y a evaluar cuidadosamente si conviene impulsar candidaturas propias.

"Tienen que dejarse guiar de los que están haciendo los planteamientos estratégicos de hacia dónde se quiere ir porque se está perdiendo tiempo valioso para llevar al país la propuesta electoral decente que implica una salida a la partidocracia tradicional", indicó.

Advirtió que una fragmentación del voto opositor podría terminar favoreciendo a sectores vinculados a la partidocracia tradicional.

“Cuando tú tienes la capacidad de incidir, tú no la puedes perder y mucho menos hacer un movimiento que facilite que el poder que quiere penetrar el poder legislativo entre y siga colonizando”, señaló.

La exdiputada consideró que las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo del bloque independiente y su capacidad de mantener influencia política dentro del Legislativo.

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