Gabriel Silva asegura que salidas de algunos miembros fortalecen la coalición Vamos: 'Este no es su lugar'

Silva también alertó sobre lo que considera un intento de restringir la participación de candidatos independientes a través de las reformas electorales en discusión. Indicó que estas propuestas podrían impedir alianzas y limitar las opciones para quienes no pertenecen a partidos políticos, afectando a una parte importante del electorado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdiputado independiente y actual vicepresidente de la coalición Vamos, Gabriel Silva, hizo un balance crítico del desempeño de la Asamblea Nacional, al señalar que, a su juicio, no se han concretado reformas clave en temas como el reglamento interno y la lucha contra la corrupción.

Silva sostuvo que el actual periodo refleja una dinámica similar a la de años anteriores, donde se generan expectativas que no se traducen en resultados. “Lastimosamente, yo veo una Asamblea muy similar a la que yo viví”, afirmó, al cuestionar la falta de avances en iniciativas que, según indicó, han sido postergadas de forma reiterada.

Entre los puntos que destacó, mencionó la reforma al reglamento interno, que busca, entre otras cosas, establecer controles como evitar que diputados cobren sin asistir y mejorar la gestión de las planillas.

Sin embargo, advirtió que estos cambios siguen sin concretarse pese al tiempo transcurrido.

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A esto se suma que, según dijo, los proyectos anticorrupción impulsados por la bancada independiente tampoco han sido aprobados. “Ninguno de esos proyectos de ley anticorrupción… ha sido aprobado”, señaló.

El exdiputado también vinculó la falta de avances con intereses dentro del sistema político, indicando que existen estructuras que dificultan los cambios. En ese contexto, mencionó sectores como el transporte selectivo, donde, a su juicio, hay prácticas que deben ser revisadas por su relación con la corrupción.

¿Divisiones en Vamos?

Sobre la situación interna de la coalición Vamos, Silva rechazó que esté debilitada y aseguró que, por el contrario, se ha fortalecido pese a las diferencias internas. Explicó que estas discrepancias forman parte del crecimiento de la organización y que han permitido depurar a quienes no cumplen con los principios del movimiento, como el rechazo al nepotismo y la corrupción.

"Cualquier miembro de la coalición Vamos, sea diputado, alcalde o representante, que incumpla alguno de esos principios, este no es su lugar. Entonces, lo que hemos visto en el camino es que hay algunos que no cumplen con esos principios. Y en el camino se han perdido algunos. Y está bien, porque vamos a reagruparnos como en efecto lo estamos haciendo y fortaleciéndonos", indicó.

En cuanto a decisiones recientes del Legislativo, cuestionó la rapidez en la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, considerando que el proceso se adelantó sin justificación suficiente y sin un periodo adecuado para la participación ciudadana.

“Eso no es un proceso democrático sólido”, advirtió, al señalar que este tipo de actuaciones evidencian acuerdos políticos que limitan la transparencia.

Silva también alertó sobre lo que considera un intento de restringir la participación de candidatos independientes a través de las reformas electorales en discusión. Indicó que estas propuestas podrían impedir alianzas y limitar las opciones para quienes no pertenecen a partidos políticos, afectando a una parte importante del electorado.

A pesar de ello, aseguró que la coalición evalúa distintos caminos para mantenerse activa, incluso la posibilidad de convertirse en partido político, aunque aún no hay una decisión tomada.

"Quieren acabar con las candidaturas independientes", subrayó.

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Investigación contra funcionarios de la Contraloría

Por otro lado, se refirió a la reciente tensión entre la Contraloría General de la República de Panamá y el Ministerio Público, en medio de la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Desde su perspectiva, es fundamental respetar la separación de poderes, aunque consideró válido que surjan cuestionamientos sobre actuaciones específicas.

En ese sentido, respaldó la intención de citar al contralor para rendir cuentas, iniciativa que no prosperó en la Asamblea.

A su juicio, este tipo de decisiones reflejan la falta de voluntad para transparentar procesos. También advirtió sobre la necesidad de que las investigaciones por corrupción avancen sin interferencias, especialmente en casos de alto impacto.

Silva enfatizó que el país mantiene una deuda en materia de justicia, señalando que aún no se han visto condenas en casos relevantes. En ese contexto, insistió en que la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad para la organización política que representa.

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