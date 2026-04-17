Márquez Amado cuestiona premura en elección del nuevo magistrado del TE

Advirtió que, con este nombramiento, existe el riesgo de que la Asamblea aumente su influencia dentro del Tribunal Electoral, un organismo conformado por tres magistrados y fundamental para la estabilidad del sistema democrático.

Ciudad de Panamá/La elección de Jaime Barroso como nuevo magistrado del Tribunal Electoral continúa generando cuestionamientos y reacciones en el ámbito político, luego de que en la Asamblea Nacional se señalara que su designación respondía a una supuesta línea del Ejecutivo y que sería el "ungido".

Ante estas versiones, el presidente José Raúl Mulino salió al paso y rechazó categóricamente los señalamientos, asegurando que no existe tal vínculo. El mandatario afirmó que Barroso “no es su amigo” y calificó como falsas las declaraciones en las que se le atribuía haber impulsado su elección, insistiendo en que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al pleno legislativo.

Al respecto, el exmagistrado Guillermo Márquez Amado expresó su preocupación y asombro por la forma en que se llevó a cabo el proceso de escogencia, al considerar que fue inusualmente rápido y marcado por acuerdos políticos.

El jurista destacó que el nombramiento se realizó varios meses antes del vencimiento del periodo del magistrado saliente, Alfredo Juncá, previsto para el 11 de octubre de este 2026, lo que calificó como un hecho “revelador”.

Márquez Amado también cuestionó que el perfil escogido no esté claramente vinculado a la materia electoral, señalando que su trayectoria reciente ha estado más enfocada en funciones como fiscal general de Cuentas, particularmente en temas de contrataciones públicas. A su juicio, este tipo de elecciones debería basarse en méritos, experiencia y trayectoria comprobada en el ámbito electoral.

Además, advirtió que este proceso podría desalentar la participación de otros aspirantes calificados, al percibirse que las decisiones responden más a negociaciones políticas que a criterios técnicos.

"Lo que cuenta son las manipulaciones, los arreglos, los entendimientos que se logren en la Asamblea en este caso para conseguir el nombramiento", fustigó.

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El exmagistrado también puso en duda que se estén priorizando los intereses del país en este tipo de nombramientos, sugiriendo que, en muchos casos, prevalecen acuerdos internos dentro del Legislativo.

Márquez Amado advirtió además sobre la forma en que se desarrolló el proceso dentro del Legislativo, indicando que el ahora magistrado habría impulsado su candidatura directamente ante los diputados.

“Él llegó a la Asamblea, propuso su nombre y probablemente comenzó a cabildear y a hablar con los diputados y a buscar entendimientos con muchos de ellos”, señaló.

El exmagistrado amplió sus críticas al sistema político, señalando que este tipo de decisiones responde a un modelo que, a su juicio, debe ser revisado. Indicó que el mecanismo de elección de diputados y la dinámica de los partidos políticos inciden directamente en estos nombramientos, lo que considera una práctica “decepcionante”.

En ese sentido, cuestionó el sistema electoral vigente, particularmente las fórmulas utilizadas para la asignación de curules. Explicó que mecanismos como los cocientes, medio cocientes y residuos han sido objeto de críticas por permitir distorsiones en la representación, incluso con escenarios donde los votos pueden ser contabilizados más de una vez bajo determinadas fórmulas.

A su juicio, estas disposiciones, establecidas hace años por la Asamblea Nacional, no han sido corregidas pese a los señalamientos recurrentes, lo que mantiene debilidades estructurales en el sistema democrático.

Márquez Amado también hizo un llamado a la ciudadanía a impulsar cambios de fondo, planteando la necesidad de revisar la Constitución Política mediante mecanismos como una constituyente paralela, con el objetivo de evitar que se consolide un mayor control político sobre instituciones clave.

"Si tuviera esos antecedentes, toda la ciudadanía, incluso los partidos políticos, tendríamos una especie de modelo a seguir por las ejecutorias de ese señor, pero es que no las tiene. Y no las va a tener porque esa no está, eso no está en su naturaleza, ya se hubieran manifestado", señaló.

Advirtió que, con este nombramiento, existe el riesgo de que la Asamblea aumente su influencia dentro del Tribunal Electoral, un organismo conformado por tres magistrados y fundamental para la estabilidad del sistema democrático.

Como principal reto, Márquez Amado indicó que el nuevo magistrado deberá demostrar independencia frente a posibles compromisos políticos y garantizar el cumplimiento de las normas electorales, en un contexto donde también se aproximan futuras reformas al Código Electoral.

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