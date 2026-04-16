Hospital Santo Tomás remodela sala de espera en medio de aumento de pacientes por hechos violentos

En días recientes se han registrado ingresos de pacientes con heridas por arma de fuego, lo que impacta directamente en los recursos del centro médico.

Ciudad de Panamá/El incremento de hechos violentos en el país ha elevado la llegada de pacientes heridos al Hospital Santo Tomás, aumentando la presión sobre el servicio de urgencias.

Ante este escenario, el centro hospitalario habilitó una sala de espera remodelada, con mejoras en áreas como admisión y consultorios, con el objetivo de agilizar la atención tanto para los pacientes como para sus familiares.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó que estas adecuaciones permiten fortalecer la capacidad de respuesta del hospital: “Tenemos una mejor disposición y una mayor capacidad para atender a las personas”.

Las mejoras se implementan en medio de una alta demanda. En 2024, el hospital atendió más de 53 mil pacientes en urgencias, mientras que en 2025 la cifra superó los 54 mil pacientes. Solo en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan más de 12 mil atenciones, con un promedio diario de 200 pacientes.

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A esta situación se suma el reciente aumento de casos por violencia. El director del hospital, Luis Carlos Bravo, explicó que en días recientes se han registrado ingresos de pacientes con heridas por arma de fuego, lo que impacta directamente en los recursos del centro médico.

“Hace un par de semanas, en una sola madrugada, recibimos varios heridos por bala. Tres de ellos requirieron cirugía de urgencia, lo que implica un mayor uso de insumos”, señaló.

El hospital también informó la incorporación de un tomógrafo de 64 cortes, que permitirá realizar estudios diagnósticos con mayor rapidez, fortaleciendo la atención en casos críticos.

Con información de Kayra Saldaña