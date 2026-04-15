Persecución a tiros deja un muerto en Llano Bonito; autoridades investigan

Ciudad de Panamá/Un nuevo hecho violento se registró en la ciudad capital, luego de que una persona de nacionalidad extranjera, aún no determinada, muriera tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Llano Bonito.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el hecho se originó en una persecución protagonizada por al menos dos vehículos, que habría iniciado desde una estación de combustible ubicada en una vía que conecta con el Corredor Sur.

Según las investigaciones, durante la persecución uno de los autos logró interceptar el vehículo de la víctima en una intersección, mientras que desde otro automóvil se realizaron múltiples disparos. El vehículo atacado terminó estrellado contra un poste del tendido eléctrico.

La persona herida fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano, específicamente al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al lugar acudieron unidades del Ministerio Público para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes. Las autoridades indicaron que en el área existen cámaras de videovigilancia que podrían aportar información clave para esclarecer el crimen.

Este homicidio se suma a otros hechos de violencia registrados en las últimas semanas en la capital, mientras la Policía Nacional mantiene operativos en distintos puntos para dar con los responsables.

Con información de Luis Jiménez