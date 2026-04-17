Coalición Vamos propone suspender impuesto al diésel y crear mesa técnica ante alza de combustibles

La coalición Vamos planteó la suspensión temporal del impuesto al diésel y la creación de una mesa técnica de trabajo como medidas para enfrentar el impacto del alza en los combustibles en Panamá.

A través de un comunicado oficial, el grupo advirtió que el aumento del precio del diésel “no es un problema nuevo”, pero sí una presión que se ha intensificado y que afecta directamente a los panameños, reflejándose en el costo de los alimentos, el transporte, la producción agrícola, la pesca y la operación de industrias.

“Cuando sube el diésel, sube el costo de vivir”, señala el documento.

La coalición reconoció que, aunque en el pasado se han implementado medidas para mitigar el impacto, estas resultan insuficientes frente a la situación actual, por lo que considera necesario adoptar nuevas acciones con enfoque integral.

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En ese sentido, propuso avanzar en dos frentes principales:

La suspensión temporal del impuesto al diésel , como una medida inmediata de alivio económico.

, como una medida inmediata de alivio económico. La instalación de una mesa técnica, liderada por el Ejecutivo, que convoque a distintos sectores para construir soluciones de fondo con una visión de país.

Juan Diego Vásquez, líder de la coalición, dijo que tanto él como el equipo de asesores se ponen a disposición del Ejecutivo para analizar medidas temporales que se podrían implementar para reducir las afectaciones a los sectores prioritarios del país.

Destacó que esto no solo busca bajar los costos de producción, sino evitar un alza en la calidad y costo de vida de los panameños.

El comunicado también subraya que el Gobierno tiene la responsabilidad de evaluar y activar todas las opciones posibles en favor de los sectores que sostienen la economía y que actualmente enfrentan mayores afectaciones.

Asimismo, la coalición hizo un llamado a actuar con prontitud, señalando que “no es momento de improvisar ni de reaccionar tarde”, sino de liderar y tomar decisiones claras ante la crisis.

Finalmente, Vamos reiteró su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones, asegurando que el país necesita respuestas “a la altura del desafío” frente al encarecimiento del combustible y su impacto en la economía nacional.