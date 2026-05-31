¿Sin planes para el receso escolar? Estas son algunas actividades para disfrutar en la ciudad de Panamá

Una de las principales opciones es el Biomuseo, que ha organizado una agenda especial con recorridos, talleres y experiencias enfocadas en la biodiversidad del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio del receso escolar, diversas instituciones han preparado actividades educativas y recreativas para niños, jóvenes y familias que permanecerán en la ciudad de Panamá durante las vacaciones.

Una de las principales opciones es el Biomuseo, que ha organizado una agenda especial con recorridos, talleres y experiencias enfocadas en la biodiversidad del país. Entre las actividades más llamativas destaca la inmersión de buzos en los acuarios del museo, una experiencia que se realizará de martes a domingo a la 1:00 p.m.

Durante la actividad, los visitantes podrán observar cómo los buzos interactúan con los peces, realizan labores de alimentación y mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, además de conocer el trabajo que desarrollan los biólogos dentro de la institución.

El interés por estas experiencias ya se refleja entre los visitantes. Jorge Agustín, un estudiante que aprovechó sus vacaciones para conocer el Biomuseo por primera vez, aseguró que llegó con grandes expectativas. La programación del Biomuseo también incluye un concierto de cornos el próximo 6 de junio y una jornada de observación de aves para principiantes el 7 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana.

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Naturaleza y aprendizaje en Summit

Para quienes prefieren una experiencia más cercana a los entornos naturales, el Parque Nacional Summit también ha preparado actividades especiales durante la semana de vacaciones.

Uno de los espacios que más llama la atención es el área del mariposario, donde los visitantes pueden conocer de cerca el proceso de metamorfosis y las distintas etapas del ciclo de vida de las mariposas.

Los organizadores explicaron que estas iniciativas buscan ofrecer alternativas recreativas y educativas que permitan a los niños aprender sobre la naturaleza mientras se mantienen alejados de las pantallas durante el período de descanso escolar.

A lo largo de la semana, Summit desarrollará actividades enfocadas en la diversidad de especies de mariposas que habitan en sus instalaciones, promoviendo el conocimiento y la conservación de la biodiversidad panameña.

Con información de Jorge Quirós