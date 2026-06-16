Mulino designa a Azihra Valdés como nueva secretaria ejecutiva de Conades

La nueva secretaria ejecutiva de Conades tiene una licenciatura en Periodismo de la Universidad de Panamá y una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo, al igual que una certificación internacional en Innovación Empresarial, obtenida en la Fundación Universitaria del Área Andina y Universidad del Istmo.

Azihra Edith Valdés Madrid fue designada como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Valdés, quien se desempeñaba como directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) en el Ministerio de Gobierno, asumirá el cargo dejado por Antonio Tercero González, quien desde abril ejerce como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Formación profesional

La nueva secretaria ejecutiva de Conades tiene una licenciatura en Periodismo de la Universidad de Panamá y una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo, al igual que una certificación internacional en Innovación Empresarial, obtenida en la Fundación Universitaria del Área Andina y Universidad del Istmo. También es piloto comercial.

Durante su trayectoria profesional ha destacado en áreas de comunicación estratégica, liderazgo organizacional, gestión de proyectos, administración pública y privada, gestión de talento humano, manejo y control de presupuestos, planificación estratégica, toma de decisiones, innovación y gestión de redes sociales.

Entre los años 2009 y 2014 se desempeñó como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación en la Secretaría de Comunicación del Estado.

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