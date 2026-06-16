Arquidiócesis de Panamá envía 35 mil hostias a Cuba como gesto de comunión y solidaridad eclesial

Este gesto de fraternidad surge como respuesta a las dificultades que enfrentan varias diócesis cubanas para garantizar el suministro de hostias.

Ciudad de Panamá/Ante la escasez que afecta la producción de hostias en Cuba, la Arquidiócesis de Panamá envió 35 mil formas destinadas a apoyar la celebración de la Santa Eucaristía en diversas comunidades eclesiales de la isla.

Este gesto de fraternidad surge como respuesta a las dificultades que enfrentan varias diócesis cubanas para garantizar el suministro de hostias, elemento esencial para la celebración del Sacramento que constituye la fuente y culmen de la vida cristiana.

Las formas fueron elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá, quienes, con generosidad y espíritu de servicio, colaboraron en esta iniciativa. Para asegurar su adecuada conservación durante el traslado, fueron envasadas al vacío antes de su envío.

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La Arquidiócesis de Panamá expresa asimismo su profundo agradecimiento a COPA Airlines, especialmente a través de las gestiones realizadas por su equipo, por hacer posible el transporte gratuito de esta ayuda fraterna hasta Cuba, permitiendo que llegue oportunamente a las comunidades que más la necesitan.

Más allá del valor material del envío, este acto constituye un signo concreto de la comunión que une a la Iglesia más allá de las fronteras. Cuando una Iglesia hermana atraviesa dificultades, toda la Iglesia está llamada a hacerse cercana, compartiendo sus bienes, su fe y su esperanza.

"La Eucaristía es el sacramento de la unidad. En torno al mismo Pan de Vida, nos reconocemos hermanos y miembros de un solo Cuerpo. Por eso, cuando una comunidad carece de lo necesario para celebrar este misterio, sentimos el deber evangélico de tender la mano y acompañarla", expresó la Arquidiócesis de Panamá.