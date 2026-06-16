Arquidiócesis de Panamá envía 35 mil hostias a Cuba como gesto de comunión y solidaridad eclesial

Este gesto de fraternidad surge como respuesta a las dificultades que enfrentan varias diócesis cubanas para garantizar el suministro de hostias.

Ostias para la eucaristia. / Foto cortesía: Pixabay

Ciudad de Panamá/Ante la escasez que afecta la producción de hostias en Cuba, la Arquidiócesis de Panamá envió 35 mil formas destinadas a apoyar la celebración de la Santa Eucaristía en diversas comunidades eclesiales de la isla.

Este gesto de fraternidad surge como respuesta a las dificultades que enfrentan varias diócesis cubanas para garantizar el suministro de hostias, elemento esencial para la celebración del Sacramento que constituye la fuente y culmen de la vida cristiana.

Las formas fueron elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá, quienes, con generosidad y espíritu de servicio, colaboraron en esta iniciativa. Para asegurar su adecuada conservación durante el traslado, fueron envasadas al vacío antes de su envío.

La Arquidiócesis de Panamá expresa asimismo su profundo agradecimiento a COPA Airlines, especialmente a través de las gestiones realizadas por su equipo, por hacer posible el transporte gratuito de esta ayuda fraterna hasta Cuba, permitiendo que llegue oportunamente a las comunidades que más la necesitan.

Más allá del valor material del envío, este acto constituye un signo concreto de la comunión que une a la Iglesia más allá de las fronteras. Cuando una Iglesia hermana atraviesa dificultades, toda la Iglesia está llamada a hacerse cercana, compartiendo sus bienes, su fe y su esperanza.

"La Eucaristía es el sacramento de la unidad. En torno al mismo Pan de Vida, nos reconocemos hermanos y miembros de un solo Cuerpo. Por eso, cuando una comunidad carece de lo necesario para celebrar este misterio, sentimos el deber evangélico de tender la mano y acompañarla", expresó la Arquidiócesis de Panamá.

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