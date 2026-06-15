Contenido Exclusivo: El Chorrillo, cuna de mundialistas

En este barrio, donde algunos solo ven dificultades, otros encuentran oportunidades. El fútbol se ha convertido en una herramienta para transformar vidas y abrir caminos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuando se habla de El Chorrillo, muchas veces las primeras imágenes que vienen a la mente son las de la pobreza, la delincuencia y la violencia. Sin embargo, detrás de esos estigmas existe otra realidad. Una que se vive cada tarde en las canchas, en las plazas y en los pasillos de los multifamiliares, donde decenas de niños persiguen un balón con la ilusión de algún día vestir la camiseta de Panamá.

"Como Coto Córdoba", responde uno de ellos cuando se le pregunta a quién quiere parecerse. Otros mencionan a José Fajardo o a Adalberto Carrasquilla. Los referentes están claros y los sueños también.

En este barrio, donde algunos solo ven dificultades, otros encuentran oportunidades. El fútbol se ha convertido en una herramienta para transformar vidas y abrir caminos.

En la cancha del parque Amelia Denis de Icaza, muy cerca de los edificios de 15 Pisos y de la histórica Casa de Piedra donde creció Roberto "Mano de Piedra" Durán, se forjaron dos figuras que hoy representan a Panamá en el escenario internacional: Cristian Martínez y José Luis Rodríguez.

Para hablar de aquellos años está Luis Rodríguez, conocido como "Tololo", de la Asociación Pro Rescate de la Niñez y la Juventud.

"Cristian Martínez era un muchacho tranquilo, jugaba fútbol calladito. 'El Puma' Rodríguez sí era más rebelde y quería patear todos los tiros", recuerda.

Las calles de El Chorrillo continúan presentando desafíos. Las tentaciones y los peligros siguen presentes, pero el deporte se mantiene como una de las alternativas más efectivas para alejar a los jóvenes de los riesgos que acechan en el entorno.

Detrás de cada historia de éxito hay años de esfuerzo, sacrificio y acompañamiento familiar.

"No es fácil, pero muchos han encontrado el camino del deporte para llevar el sustento a su casa", señala el exseleccionado nacional Julio "Puchito" Medina III.

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Ese trabajo también cuenta con el respaldo de organizaciones comunitarias que durante años han apostado por rescatar a los jóvenes a través de actividades deportivas y educativas.

"Hemos sido pilares para que estos jóvenes salgan del flagelo de las pandillas y las drogas y se inserten en la sociedad", destaca Zulary Martínez, de la Asociación Pro Rescate.

En El Chorrillo, un balón puede ser muchas cosas al mismo tiempo: un juguete, un refugio y, para muchos, una esperanza.

Sandra Francis, madre de José Luis "El Puma" Rodríguez, conoce bien esa realidad. Como madre soltera, enfrentó numerosas dificultades para sacar adelante a su hijo, quien supo aprovechar las herramientas y valores que recibió en casa para abrirse camino.

Porque aquí el fútbol no se aprende únicamente en una academia. También se aprende en la acera, en la plaza, en los callejones y en cada rincón donde dos piedras sirven para improvisar una portería. Allí se desarrolla el talento, pero también el carácter.

Las historias se repiten generación tras generación.

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Es el caso de César Blackman, uno de los actuales referentes de la selección nacional, quien creció en una familia profundamente ligada al deporte.

"Creo que esa educación que tuvieron los padres y nosotros como formadores siempre lo quisimos encaminar", afirma su tía, Raiza Gutiérrez.

Como ocurre con La Boca en Buenos Aires, Tepito en Ciudad de México, Botafogo en Río de Janeiro o Everton en Liverpool, El Chorrillo ha construido una identidad inseparable del fútbol.

El barrio se ha consolidado como una de las principales canteras del país y su influencia se refleja en la actual selección nacional que disputa el Mundial 2026.

Se trata de un fenómeno social y deportivo que tiene raíces profundas. Figuras históricas como León "Cocoliso" Tejada, Luis Ernesto "Cascarita" Tapia, Ricardo "El Halcón" Buitrago y Rommel Fernández dejaron una huella imborrable que continúa inspirando a las nuevas generaciones.

El crecimiento del fútbol panameño también es reconocido fuera de las fronteras nacionales. La clasificación a un segundo Mundial en las últimas tres eliminatorias confirma la evolución que ha experimentado el deporte en el país.

"En la región se nota la diferencia entre los equipos centroamericanos y nosotros... El fútbol panameño en los próximos 10 o 15 años va a exportar mucho más jugadores de lo que hace hoy, quizás el doble o el triple", considera Ramiro Frías, entrenador del FC Chorrillo IPA.

Mientras tanto, la nueva generación continúa preparándose para escribir su propia historia.

"Yo me llamo Jian Lucas, soy de El Chorrillo, practico el fútbol todos los días y me gusta mucho", dice con una sonrisa uno de los niños que sueña con seguir los pasos de sus ídolos.

Actualmente, cinco jugadores de la selección nacional tienen sus raíces en estas calles multifamiliares y canchas. Junto al resto del plantel dirigido por Thomas Christiansen, representan el orgullo de El Chorrillo y de todo Panamá.

Quizás el mayor legado de este barrio no sean los goles, los campeonatos ni los trofeos.

Tal vez su verdadera herencia sea demostrar que el lugar donde se nace no determina el lugar al que se puede llegar.

Porque mientras siga rodando un balón por sus calles, seguirá viva la esperanza de que el próximo gran ídolo del fútbol panameño nazca aquí, en este rincón de la capital donde los sueños, antes de volar, aprenden a jugar fútbol.