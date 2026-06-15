Asamblea Nacional: El tablero legislativo se mueve a favor de Realizando Metas rumbo al 1 de julio

Panamá/La batalla por la presidencia de la Asamblea Nacional entró en su etapa más decisiva. A 16 días de la elección de la nueva junta directiva, las conversaciones entre las bancadas se han intensificado y, en medio de un escenario marcado por la fragmentación de la bancada de Vamos, Realizando Metas (RM) comienza a perfilarse como la fuerza con mayores posibilidades de conseguir el control del Legislativo durante para el período 2026-2027.

Aunque ninguna bancada posee una mayoría para imponerse por sí sola, los movimientos políticos de las últimas semanas parecen favorecer a RM, colectivo que ya explora acuerdos con diferentes fuerzas parlamentarias para construir una mayoría.

Entre los nombres que figuran dentro de esa bancada para esa contienda vuelve e repetir el de la diputada Shirley Castañeda, mientras que el actual presidente del Legislativo, el panameñista Jorge Herrera, mantiene aspiraciones de continuar en el cargo. Pero en las últimas semanas estas aspiraciones perecieran irse desvaneciendo.

Herrera, ya no cuenta con el apoyo de Vamos, bancada que lo ayudó a dirigir la Asamblea Nacional. Lo que pone en ventaja a RM para que despliegue una ofensiva política en busca de los votos necesarios.

En términos numéricos, Realizando Metas aparece con un camino más despejado hacia la presidencia de la Asamblea. Una eventual alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y la bancada Mixta le permitiría alcanzar 39 votos.

En contraste, una eventual candidatura de reelección del actual presidente Jorge Herrera tendría un panorama más complejo. Sin el respaldo de la bancada Vamos, el diputado panameñista contaría, en principio, con los ocho votos de su bancada, el apoyo de los dos diputados que abandonaron Vamos y han manifestado simpatía por su aspiración (Neftalí Zamora y Manuel Samaniego), así como los tres votos de MOCA, para un total de 13 votos.

En esta batalla, el PRD y la bancada Mixta se convierten en un apoyo "clave" para las dos corrientes que buscan dirigir la Asamblea Nacional.

Fuentes legislativas señalaron que dirigentes y diputados del colectivo oficialista han sostenido acercamientos con distintas bancadas, incluyendo miembros de la bancada Mixta. En este tablero de ajedrez, la opinión del presidente de la República, José Raúl Mulino, también será observada con atención. Aunque el mandatario ha reiterado su respeto a la separación de poderes, su liderazgo dentro de Realizando Metas y su ascendencia política sobre el colectivo convierten su posición en un factor que podría influir en las decisiones de las próximas semanas.

Lo propio ha hecho el diputado Herrera. Precisamente, en esa búsqueda por los votos, la más reciente ruptura de la bancada de Vamos se produjo en medio de las negociaciones por la nueva junta directiva, un proceso que ha dejado al descubierto diferencias internas dentro del grupo independiente, a pesar de que sean negadas por el grupo.

Las negociaciones no solo pasan por la elección del presidente del Legislativo. También están sobre la mesa las vicepresidencias y la distribución de espacios en las 15 comisiones permanentes, consideradas estratégicas por el peso que tienen en la discusión de proyectos de ley y en el control político.

Con el reloj avanzando hacia el relevo en la directiva de la Asamblea, las alianzas comienzan a redefinir el mapa político. Y mientras la oposición aún busca una fórmula común, Realizando Metas parece haber tomado la delantera en una disputa que promete mantener en vilo al país hasta el primer minuto del 1 de julio.