Ana Matilde Gómez: Traslado de reos de alta peligrosidad a isla Coiba representa una ‘situación crítica’ en el Sistema Penitenciario

A juicio de Gómez, la fuga masiva de presuntamente 195 reos no solo representa un problema de seguridad o falla estructural, sino también problemas disciplinarios, penales, de descoordinación, políticos y de corrupción.

Ciudad de Panamá/Para la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, el traslado de reos de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba, como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y reducir su capacidad de operación desde los centros penitenciarios, representa una “situación crítica” en el Sistema Penitenciario.

Señaló que el riesgo más grande es que, si ya existía Punta Coco, y Punta Coco colapsó o se le fue de las manos al Gobierno como un recinto de seguridad, qué garantías existen de que no va a pasar lo mismo con el recinto en isla Coiba, con el riesgo adicional de que es un área de reserva natural y tiene una ley que la protege como patrimonio de la humanidad.

“Y una cosa es que tengas una base aeronaval, con un determinado grupo de personas, y otra muy distinta que en el Sistema Penitenciario estás obligado a atenderlos. Su sistema sanitario está ahí contemplado para la cantidad de personas que vas a atender, cómo vas a descargar los desechos, cómo vas a transportar esos alimentos”, cuestionó.

Otro punto abordado fue el tema de la visitas, que para la sociedad es un “no me importa” que no vean a sus familias porque son personas que han cometido crímenes y delitos graves en la sociedad, ya que al estar en un área que solo tiene acceso por vía aérea, cómo sería el tema de las visitas a las cuales tienen derecho por normas penitenciarias.

Las requisitas que se han realizado post fuga que han dejado decenas de artículos prohibidos decomisados no significan más nada que la “corrupción se tomó el sistema, porque nada de eso entra sin ningún cambio, sin ninguna transaccionalidad”, indicó.

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“Cuando tú pagas, tú asumes que somos iguales. Tú eres tan delincuente como lo es mi hijo o como el que sea a quien yo vengo a visitar, porque si me estás cobrando eres tan delincuente como los otros y ese nivel de igualdad rompe la estructura jerárquica de respeto”, afirmó.

En su análisis compartido en Noticias AM, señaló que de alguna forma siempre ha existido una colisión entre la visión táctica que tiene la Policía Nacional y la visión estratégica, técnica y científica que debe tener el Sistema Penitenciario para cumplir con el mandato constitucional, que dice que el sistema está formado en tres principios: seguridad, resocialización y reinserción.

“La justicia hizo su trabajo, pero tienes que velar porque dentro haya lo que dice la Ley 55, y dice que esa gente allá adentro tiene que tener trabajos, programas, actividades para buscar su rehabilitación y luego entonces poder reinsertarse”, señaló.

A juicio de Gómez, la fuga masiva de presuntamente 195 reos no solo representa un problema de seguridad o falla estructural, sino también problemas disciplinarios, penales, de descoordinación, políticos y de corrupción.

Planteó una duda razonable que ha surgido en la sociedad: si el sistema no ha podido controlar delincuentes que ya estaban bajo la custodia del Estado, ¿cómo podrían controlar la delincuencia que está en las calles?

“No puedes, entonces hay un golpe muy fuerte a la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar seguridad”, expresó Gómez.

Desde su punto de vista, la crisis penitenciaria se ha prolongado en el tiempo porque en cada cambio de gobierno se realizan cambios y no existe una visión país para abordar el problema de forma integral.

En referencia a los reclamos que realizó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a los reos al decirles que si ella “merecía esto”, en referencia a la fuga masiva de 195 reos del Centro Penitenciario La Joyita, Gómez considera que ese tipo de expresiones dejan ver que la ministra “no tiene la formación para el fenómeno que está enfrentando”, ya que ese llamado a la empatía que hizo a los reclusos es un “desconocimiento total”.

“El problema también radica en la falta de castigo y la certeza de que va a haber una sanción”, advirtió.

Para la abogada existen fallas que van desde la clasificación, porque no existe un criterio técnico para dividir a quienes son de máxima, media y mínima seguridad una vez quedan dentro del sistema, sino que son los mismos reos quienes se han clasificado.

La exdiputada también se refirió a la necesidad de convocar al Consejo Penitenciario, que en lo que va durante esta administración no ha sido convocado.

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