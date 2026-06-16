Más de 900 estudiantes son evacuados tras incidente por fuertes olores en el IPT de Veraguas

Las clases fueron suspendidas mientras se realiza una limpieza profunda y las autoridades evalúan si existen condiciones seguras para el retorno de los alumnos.

Veraguas/Las clases en el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas permanecieron suspendidas este martes luego de que más de 900 estudiantes fueran evacuados tras registrarse un incidente relacionado con fuertes olores dentro del plantel.

Las clases en el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas permanecieron suspendidas este martes luego de que más de 900 estudiantes fueran evacuados tras registrarse un incidente relacionado con fuertes olores dentro del plantel.

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Se inició un proceso de limpieza y remoción de materiales en áreas específicas de la escuela, incluyendo trabajos en el cielo raso, con el objetivo de eliminar cualquier sustancia que pudiera estar provocando las afectaciones.

La medida se tomó luego de que varios estudiantes presentaran síntomas como reacciones alérgicas, desmayos, náuseas y vómitos, lo que activó los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva del plantel.

Las autoridades escolares informaron que se espera el informe técnico de las entidades competentes para determinar si existen las condiciones adecuadas para reanudar las clases de manera segura.

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Mientras tanto, la entrega de boletines se mantiene programada para este miércoles a las 10:00 de la mañana en el gimnasio de la Escuela Normal, lugar que no presenta afectaciones, según indicaron los directivos.

El regreso a las aulas dependerá de los resultados de las evaluaciones y de la culminación de las labores de limpieza que se desarrollan dentro del centro educativo.