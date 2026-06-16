Cancillería activa protocolos para panameños que viajan al Mundial; confirman unas 92 delegaciones para la Asamblea OEA

Se entregan guías con recomendaciones sobre documentos necesarios y la ubicación de hospitales en las ciudades anfitrionas, asegurando que los panameños en el exterior cuenten con el respaldo del Estado en todo momento.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá ha activado una comisión interinstitucional para garantizar la asistencia consular a los ciudadanos que viajarán a Canadá, Estados Unidos y México con motivo de los próximos partidos de la selección.

Según detalló el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, el operativo involucra a la Cancillería de Panamá, el Ministerio de la Presidencia, el aeropuerto de Tocumen, el Servicio Nacional de Migración y Copa Airlines. Se estima que alrededor de 40 mil panameños se desplazarán para apoyar al equipo, por lo que se han coordinado protocolos de atención en 12 consulados distribuidos en la región: dos en Canadá, ocho en Estados Unidos y dos en México.

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Para agilizar el respaldo, las autoridades lanzaron un registro voluntario accesible mediante un código QR disponible en las redes sociales y medios de comunicación oficiales. Este sistema recopila datos básicos y estrictamente confidenciales, como la ciudad de destino y los contactos de emergencia.

El objetivo es brindar apoyo inmediato ante el extravío de pasaportes, problemas de salud o cualquier eventualidad con las autoridades locales. Además, se entregan guías con recomendaciones sobre documentos necesarios y la ubicación de hospitales en las ciudades anfitrionas, asegurando que los panameños en el exterior cuenten con el respaldo del Estado en todo momento.

Diplomacia en el centro del debate regional

Más allá del evento deportivo, la agenda diplomática del país se centra en la próxima reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el marco de la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico. El vicecanciller Hoyos destacó que esta conmemoración llega en un momento clave para fomentar la cohesión y la integración en América Latina.

El enfoque pone especial énfasis en resolver problemas comunes en Centroamérica y el Caribe, además de fortalecer el acercamiento de Panamá hacia el Mercosur. Bajo el concepto de "multilateralismo útil", el país busca que estos diálogos trasciendan el discurso y generen efectos prácticos y soluciones conjuntas.

El evento ha despertado un interés geopolítico sin precedentes. Se confirmó la presencia de 92 delegaciones internacionales, lo que representa la cifra más alta en la historia de Panamá para un solo encuentro de esta magnitud.

Entre los asistentes figuran cuatro presidentes que ya confirmaron su asistencia por escrito, cerca de 40 cancilleres, además de ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de naciones como el Reino Unido, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos.

Respecto a la posible visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el vicecanciller aclaró que aún no hay confirmación oficial debido a las complejidades del conflicto bélico, aunque se mantiene una comunicación fluida y de mutuo aprecio entre ambas cancillerías.

Por otro lado, se descartó que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viaje al extranjero para presenciar los partidos, ya que su agenda se concentra en el país, liderando con compromiso los preparativos de estas citas diplomáticas históricas.