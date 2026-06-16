Inicia inventario de arroz para definir si la producción nacional cubre la demanda

En el último inventario de arroz, culminado el 20 de marzo de 2026, se registró una disponibilidad de 4,810,107.49 quintales de arroz a nivel nacional, equivalente a más de 4.8 millones de quintales en todo el territorio nacional.

El tercer inventario físico de arroz correspondiente al año 2026 inició este lunes 15 de junio y se extenderá hasta el 19 de junio. La jornada se desarrolla en todo el país en las principales provincias productoras de arroz: Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá, según detalló la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Durante el operativo se visitan silos, molinos, distribuidoras y establecimientos comerciales, donde se recopila información sobre las existencias de arroz en sus diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. El conteo cuenta con la colaboración de instituciones y asociaciones del sector agropecuario, tanto públicas como privadas.

La medida tiene como objetivo conocer la disponibilidad real de este producto básico en la dieta de los panameños.

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Los inventarios de arroz constituyen una herramienta fundamental para determinar el nivel de abastecimiento existente en el país y servir de apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria nacional.

Para la elaboración del inventario, se verifica la existencia total del grano, tanto en cáscara como pilado, incluyendo el arroz almacenado en silos, la producción empacada en molinos, las existencias en comercios y la cantidad pendiente de cosecha. Con esta información se calcula el volumen total disponible a nivel nacional.

La Acodeco explicó que este proceso no tiene impacto directo sobre los consumidores, pero proporciona información objetiva que permite a las autoridades evaluar oportunamente las necesidades del mercado y adoptar las medidas que correspondan para garantizar el abastecimiento.

En el último inventario de arroz, culminado el 20 de marzo de 2026, se registró una disponibilidad de 4,810,107.49 quintales de arroz a nivel nacional, equivalente a más de 4.8 millones de quintales en todo el territorio nacional.

La ley vigente establece mecanismos para regular las importaciones de arroz.

En ese sentido, los resultados del inventario permiten determinar si la producción nacional es suficiente para atender la demanda interna o si resulta necesario considerar otras alternativas para evitar posibles desabastecimientos.

La Acodeco reiteró que estas acciones forman parte del monitoreo permanente que se realiza sobre productos de alto consumo, con el propósito de contribuir a la estabilidad del mercado y garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población.

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