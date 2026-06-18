Betania digitaliza las quejas ciudadanas y ya acumula 12 mil reportes

Panamá/La Junta Comunal de Betania puso en marcha un sistema de gestión geográfica que permitirá a las autoridades y a los residentes monitorear en tiempo real las denuncias y necesidades de las comunidades. La herramienta digital, disponible a través del portal web del corregimiento, ya concentra cerca de 12 mil reportes y busca mejorar la toma de decisiones sobre problemas que afectan a los vecinos.

Desde el estado de las aceras y los autos abandonados hasta las condiciones de los hidrantes, tragantes pluviales y la incidencia de roedores, la plataforma ofrece una radiografía detallada del corregimiento y permite hacer seguimiento a cada caso.

Desde temas relacionados con movilidad, con aceras, con autos abandonados, con inmuebles abandonados, con la condición de los hidrantes, la condición también de los tragantes pluviales, dónde hay más o dónde hay menos incidencia de roedores. Lo que buscamos con esto no es más que tener un orden para poder entonces tomar mejores decisiones”, explicó el representante de Betania, Humberto Echeverría.

Las autoridades sostienen que la recopilación y organización de estos datos permitirá administrar con mayor eficiencia uno de los corregimientos más poblados de la ciudad capital.

Aceras y autos abandonados, las quejas más frecuentes

Entre los problemas más reportados figura el deterioro de las aceras, una situación que afecta la movilidad de peatones en distintos sectores. La herramienta permite identificar las áreas que requieren intervención y estimar los recursos necesarios para realizar las reparaciones.

Otro de los casos recurrentes corresponde a los vehículos abandonados. Hasta el momento se han identificado 31 automóviles en esta condición, principalmente en sectores como Betania Centro, El Dorado y Villa de las Fuentes I.

Según las autoridades, la plataforma facilitará los trámites necesarios para retirar estos vehículos mediante el uso de grúas.

Tecnología desarrollada por la propia Junta Comunal

El jefe de Innovación de la Junta Comunal de Betania, Cristian Vieira, destacó que tanto el sistema como el portal fueron desarrollados por personal de la institución con el apoyo de voluntarios.

Todo el desarrollo tanto del CRM como del portal fue diseñado por nosotros; los formularios, las encuestas y toda la captación fue diseñada o fue hecha por personal de la Junta y voluntarios también”, señaló.

Por su parte, Kevin Li, funcionario que participó en el proyecto, explicó que el objetivo fue conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad. “Era más que nada descubrir la situación del corregimiento, visitar cada comunidad, cada sector”, indicó.

Inteligencia artificial para anticipar inundaciones

La plataforma también incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten realizar simulaciones sobre el impacto que podrían tener eventos extremos de lluvia en distintos puntos del corregimiento.

Aquí lo que vemos es un análisis de inundación, una lluvia torrencial cada 50, cada 100 años que se da. Se ve la topografía del corregimiento de Betania y se ve cómo están apareciendo ya las inundaciones, en este caso en la vía Ricardo J. Alfaro. Cómo se ve que el agua está llegando a ese punto más bajo y esto nos sirve no solamente para visualizarlo, sino para que se puedan tomar decisiones de soluciones”, explicó Echeverría.

Betania, que según el último censo cuenta con cerca de 43 mil habitantes, es el decimocuarto corregimiento más poblado de la capital. Con esta iniciativa, sus autoridades buscan convertir la información en una herramienta para atender de manera más rápida y eficiente las necesidades de los residentes.

Con información de Nicanor Alvarado.