Frijol chiricano dará el salto a las latas tras alianza entre productores, IMA y empresa privada

Durante la actividad, se entregó un cheque por 1 millón 170 mil dólares correspondiente a la compra de 18 mil quintales de frijol.

Chiriquí/En medio de la entrega de los primeros pagos por la comercialización del frijol producido en Chiriquí, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), asociaciones de productores y la empresa privada anunciaron un nuevo paso para este rubro: su industrialización y posterior venta enlatada en las agroferias y otros establecimientos del país.

La iniciativa busca agregar valor a la producción nacional y abrir nuevas oportunidades de mercado para los agricultores chiricanos, luego de una cosecha que alcanzó los 40 mil quintales.

Durante la actividad, se entregó un cheque por 1 millón 170 mil dólares correspondiente a la compra de 18 mil quintales de frijol por parte de la empresa Arifoods S.A., beneficiando a cerca de 90 productores pertenecientes a tres asociaciones de la provincia.

Para los productores, la medida representa una alternativa frente a los problemas de sobreproducción y una oportunidad para que el producto llegue a más consumidores.

Carlos Araúz, vocero de los productores, destacó que el acuerdo tiene varios beneficios para el sector. “Tiene varios elementos positivos, no solo que el tema de la sobreproducción se ha vendido al IMA y a la empresa privada, sino que además incluirse el producto en las ferias nos llena de regocijo”, expresó.

Según explicó, la meta es procesar toda la cosecha obtenida este año. “Se hicieron 40 mil quintales de frijol chiricano; se va a procesar esta materia prima para llevarlos a diferentes programas que tiene el IMA a nivel nacional”, señaló.

La propuesta contempla industrializar más de 40 mil quintales, aprovechando la calidad del grano producido en la provincia. “La idea es que se puedan procesar más de 40 mil quintales de este frijol chiricano que tiene buena calidad y que podría ponerse en manos de los consumidores a bajos precios”, manifestó Araúz.

La incorporación del producto enlatado a las agroferias y otros comercios también busca fortalecer la presencia del frijol nacional en el mercado y ofrecer a los consumidores una alternativa accesible, al tiempo que se garantiza una mayor colocación de la producción agrícola de Chiriquí.

La iniciativa surge en momentos en que productores y autoridades buscan mecanismos para dar valor agregado a los cultivos nacionales y reducir las pérdidas ocasionadas por excedentes de producción, apostando por la transformación industrial como una vía para ampliar mercados y mejorar los ingresos del sector agropecuario.

Con información de Demetrio Ábrego.