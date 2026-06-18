Morosidad en tarjetas de crédito alcanza 8.5%, la más alta del sistema bancario

Una situación que economistas atribuyen al desempleo, el aumento del costo de vida y al uso de estos instrumentos financieros para cubrir necesidades básicas.

Panamá/Las tarjetas de crédito se han convertido en el producto de mayor riesgo dentro del sistema bancario panameño. Al cierre de mayo de 2026, la cartera de tarjetas superó los 3 mil millones de dólares y registró una morosidad de 8.5%, la más alta entre todas las categorías de crédito, una situación que economistas atribuyen al desempleo, el aumento del costo de vida y al uso de estos instrumentos financieros para cubrir necesidades básicas.

Aunque la actividad económica del país ha mostrado crecimiento, miles de personas enfrentan dificultades para ponerse al día con sus obligaciones financieras.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, explicó que el incremento de la mora refleja que muchos tarjetahabientes han perdido capacidad de pago.

Hay índice de mora en la tarjeta de crédito, significa que el que tiene la tarjeta no está pagando. Quizás se deba fundamentalmente a la situación del desempleo que hay en el país. Mucha gente tenía tarjeta y al quedar desempleado para ellos es difícil poder pagar la tarjeta de crédito”, manifestó.

Según el economista, cuando los ingresos son insuficientes, las familias priorizan gastos esenciales como la alimentación, el transporte y los servicios básicos, relegando el pago de las deudas.

“Entonces mucha gente deja la tarjeta de crédito, no es lo básico ni lo fundamental para pagar, sino pagar lo necesario, la comida que está subiendo, el transporte. Entonces esa gente deja acumular la tarjeta de crédito”, señaló.

El especialista también relacionó el fenómeno con el encarecimiento de la vida y las limitaciones salariales que enfrentan muchos trabajadores.

Tarjetas para emergencias, no para gastos cotidianos

El académico advirtió que las tarjetas de crédito deben utilizarse principalmente en situaciones excepcionales y no como una extensión permanente del ingreso.

“Tarjeta de crédito: se debe usar única y exclusivamente en momentos de emergencia. Pero tú no puedes estar usando la tarjeta de crédito para comprar alimentos, para comprar bienes suntuarios”, expresó.

Sin embargo, reconoció que la realidad económica lleva a muchas personas a recurrir a ellas para cubrir gastos diarios.

Pero muchos lo hacen porque no les alcanza. Recuerde que este es un país que por más que se vea, los salarios son bajos”, afirmó.

Llamado a reforzar la educación financiera

Pese al crecimiento sostenido del crédito en Panamá, los especialistas consideran que las cifras reflejan la necesidad de fortalecer la educación financiera y fomentar un uso responsable del endeudamiento.

La mora de 8.5% en las tarjetas de crédito no solo representa la más elevada dentro del sistema bancario, sino que también revela las presiones económicas que enfrentan numerosos hogares, donde cada vez más personas deben elegir entre pagar sus deudas o atender las necesidades básicas de sus familias.

Con información de Yami Rivas.