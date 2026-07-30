Cancillería: 19 panameños combaten en Rusia y 5 en Ucrania, hay varios desaparecidos

El viceministro Carlos Guevara Mann confirma que hay 19 panameños vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco en Ucrania, e insta a la ciudadanía a no caer en redes de reclutamiento.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene vigilancia sobre la situación de los ciudadanos panameños que se han sumado a las fuerzas armadas involucradas en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de 19 panameños vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco en Ucrania.

Según detalló Guevara Mann, el estatus de estos nacionales es variado: algunos continúan en combate activo, otros se encuentran en calidad de desaparecidos y de los cuales se desconoce su paradero actual, y se ha verificado el fallecimiento de al menos uno de los panameños que se encontraba en territorio ruso.

Gestiones diplomáticas y seguimiento de casos

La actualización de estas cifras ha sido posible gracias al contacto directo de los familiares de los involucrados, quienes se han acercado a la Cancillería en busca de información, orientación y canales de comunicación.

Ante esta realidad, las autoridades panameñas han intensificado las gestiones diplomáticas:

Reuniones con la representación rusa: Se han sostenido conversaciones con el embajador de Rusia en Panamá para dar seguimiento a los casos particulares y trasladar la inquietud del Ejecutivo.

Se han sostenido conversaciones con el embajador de Rusia en Panamá para dar seguimiento a los casos particulares y trasladar la inquietud del Ejecutivo. Contacto con la delegación ucraniana: La Cancillería mantiene reuniones programadas con el encargado de negocios de Ucrania para evaluar la condición de los nacionales en ese frente.

Guevara Mann reiteró la preocupación del Gobierno Nacional por la integridad de estos ciudadanos, al tiempo que subrayó que la decisión de incorporarse a estos frentes de batalla fue tomada de manera estrictamente voluntaria.

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Alerta ante redes de captación y reclutamiento

Uno de los puntos centrales expresados por el viceministro es la existencia de estructuras dedicadas a la captación de personas para combatir en el extranjero. De acuerdo con las investigaciones y los reportes recibidos, en la mayoría de los casos ha existido un reclutamiento por parte de grupos o individuos que buscan captar recurso humano para enviarlo a las zonas de combate.

Frente a esta situación, la Cancillería emitió un llamado firme a la ciudadanía para no caer en estas ofertas ni involucrarse en disputas armadas internacionales:

"Panamá no está en guerra con ningún país y no participa en ningún conflicto bélico, por lo que no existe razón alguna para que los ciudadanos se involucren en combates extranjeros", enfatizó Guevara Mann.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación advirtió que la participación en este tipo de actividades suele derivar en consecuencias trágicas para los combatientes y sus familias, provocando sufrimiento, zozobra, intranquilidad y, en los escenarios más graves, la pérdida de la vida.

La invasión de Rusia en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, aunque el conflicto armado entre ambos países se originó en febrero de 2014 con la anexión de Crimea.

Con información de Jorge Quirós.