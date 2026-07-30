PRD impulsa su renovación con nuevos liderazgos y revisión de sus errores, según Balbina Herrera

En vísperas del 45.º aniversario de la muerte de Omar Torrijos Herrera, la secretaria general del PRD afirmó que el colectivo atraviesa un proceso de reestructuración interna tras la derrota en las elecciones de 2024. También se refirió a la bancada legislativa, al movimiento Vamos, entre otros temas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, aseguró que el colectivo se encuentra inmerso en un proceso de renovación interna con el objetivo de recuperar la cercanía con la ciudadanía, fortalecer la democracia partidaria y formar nuevos liderazgos tras la derrota sufrida en las elecciones generales de 2024.

En vísperas de la conmemoración del 45.º aniversario de la muerte del general Omar Torrijos Herrera, la dirigente sostuvo que el partido realiza un análisis de las causas que provocaron la pérdida de respaldo electoral y trabaja en la construcción de una nueva etapa política.

Herrera explicó que la estrategia de reorganización se basa en tres ejes: regresar al trabajo en las comunidades, fortalecer la formación política de sus dirigentes y preparar la renovación de la estructura interna del partido.

"En ese análisis que estamos haciendo a lo interno, perdimos la esencia de lo cotidiano, de lo real, de la comunicación entre nuestros líderes, nuestras comunidades, y eso lo hemos estado retomando", afirmó.

Como parte de ese proceso, anunció que este 31 de julio el PRD realizará la graduación de 392 dirigentes que participaron en un programa de formación desarrollado durante cinco meses en conjunto con universidades privadas, diversas entidades y el colectivo político. Indicó que otros 606 participantes culminarán el programa en septiembre.

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"Errores internos"

Herrera reconoció que la crisis del PRD no responde únicamente a los resultados electorales de 2024, sino a un deterioro acumulado durante varios años. Entre los principales errores mencionó el debilitamiento de la democracia interna, la reserva de candidaturas, las alianzas políticas poco claras y el desplazamiento de aspirantes tradicionales del partido.

"El compromiso del partido, de los líderes que nos hemos quedado en el colectivo. Entendemos que, de no hacer esa transformación, vamos a cometer los mismos errores. El resultado sería el mismo", advirtió. Añadió que uno de los reclamos más frecuentes de la militancia durante las giras por el país ha sido eliminar las reservas de cargos y garantizar procesos internos más transparentes para la escogencia de candidatos.

El legado de Torrijos

A su juicio, los principios de soberanía nacional, justicia social y cercanía con las comunidades siguen siendo vigentes, aunque requieren adaptarse a los desafíos del siglo XXI. La dirigente afirmó que el principal aprendizaje del fundador del PRD fue mantener un contacto permanente con la población y conocer de primera mano sus necesidades.

En cuanto al papel de la bancada perredista en la Asamblea Nacional, Herrera reiteró que el PRD se mantiene como partido de oposición. No obstante, señaló que las decisiones legislativas corresponden exclusivamente a los diputados, debido a la dinámica propia del Órgano Legislativo, por lo que indica que la dirección del partido respetará las determinaciones que adopte su bancada.

También señaló que la Asamblea Nacional requiere la construcción de alianzas para su funcionamiento y sostuvo que el partido no debe confundirse con la actuación de sus diputados.

Durante la entrevista, Herrera también se refirió a la situación interna del movimiento Vamos, luego de las recientes diferencias registradas entre algunos de sus diputados. Consideró que esa organización debe definir si continuará funcionando como un movimiento de candidatos independientes o si evolucionará hacia un partido político, al señalar que actualmente existe una mezcla de ambos modelos.