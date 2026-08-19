Minsa pide no comprar ni usar estos cosméticos vendidos sin autorización sanitaria

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas dispone de un sistema oficial para consultar y validar los registros sanitarios de los productos.

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre la comercialización ilegal de productos cosméticos que no cumplen con los requisitos sanitarios establecidos y pidió a la población no adquirirlos, utilizarlos ni distribuirlos.

La alerta, emitida a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, surge tras detectar productos que señalan en sus etiquetas como fabricante a E&M Chemical Int., empresa que, según el Minsa, no cuenta con licencia de operación ni Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Por esta razón, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Entre los productos detectados están:

DERMOCLEAN , jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de 100 y 200 mililitros.

, jabón antiséptico antibacterial líquido, en presentaciones de 100 y 200 mililitros. DAYLI, jabón de manos, en presentación de 525 mililitros.

La autoridad sanitaria exhortó a distribuidores, comercializadores y establecimientos a suspender inmediatamente su venta y distribución.

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El Minsa también detectó la promoción y comercialización de cosméticos, desinfectantes y antisépticos a través de redes sociales mediante la cuenta “emmchemical”, con el perfil “E&MM CHEMICAL”.

Según la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, este establecimiento tampoco figura en el registro de establecimientos autorizados, por lo que los productos promocionados no cumplen con los requisitos sanitarios correspondientes.

Ante esta situación, el Minsa recomendó a la población no comprar cosméticos en la calle, redes sociales o páginas de Internet que no ofrezcan garantías sobre su procedencia, fabricación, almacenamiento y transporte. También pidió verificar que los productos cuenten con un registro sanitario vigente.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas dispone de un sistema oficial para consultar y validar los registros sanitarios de los productos.

Las personas que identifiquen establecimientos o individuos que comercialicen estos productos pueden reportarlo a través de la página de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas o comunicarse al 501-0306.

En caso de presentar alguna reacción adversa relacionada con el uso de estos productos, el Minsa recomienda acudir a la instalación de salud más cercana. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas también cuenta con un mecanismo de notificación de efectos indeseables asociados al uso de cosméticos.