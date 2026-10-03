Ciudadanos sin afiliación política son mayoría en Panamá: el reto de los partidos en formación

Los ciudadanos sin afiliación representan el 51.48% de los 3,190,281 integrantes del Registro Electoral . Los afiliados constituyen el 48.52%

Ciudad de Panamá, Panamá/Para captar a los más de 1.6 millones de electores que no están inscritos en ningún colectivo, los partidos en formación tendrán que ir más allá de la búsqueda de firmas: explicar qué representan, qué ideas defienden y qué proponen para el país. Ese es uno de los retos que plantean especialistas y dirigentes políticos ante un registro en el que los ciudadanos sin afiliación partidista son mayoría.

En esa ruta de captar adherentes se encuentran tres agrupaciones en formación: Acción Ciudadana Independiente, el Partido Nacional Humanitario y el Movimiento Radix. A estos podrían sumarse Unidos para la Nueva Era (UNE) y Vamos, que aún están en la etapa de iniciación.

Al 1 de octubre de 2026, 1,642,407 ciudadanos no mantenían afiliación política, frente a los 1,547,874 inscritos en partidos legalmente constituidos o agrupaciones en formación, según las cifras de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral.

Los ciudadanos sin afiliación representan el 51.48% de los 3,190,281 integrantes del Registro Electoral. Los afiliados constituyen el 48.52%. La diferencia entre ambos grupos es de 94,533 personas.

Pero, ¿cómo conectar con quienes no forman parte de las filas de un partido? Para el abogado y dirigente del Partido Panameñista, David Montenegro, la respuesta comienza por ofrecer una identidad política clara.

“No es solo salir a buscar firmas y ya. Si vas a formar un partido, la gente tiene derecho a saber qué piensas y qué representas. Porque una cosa es ser independiente y otra muy distinta es convertirte en un colectivo político”, expresó.

Su planteamiento apunta a que las nuevas agrupaciones permitan a los ciudadanos conocer sus posiciones antes de pedirles que se inscriban.

“Ahí ya tienes que decir cuál es tu línea, qué ideas defiendes y qué posición tienes sobre temas que dividen opiniones: economía, seguridad, minería, aborto, matrimonio igualitario, religión, educación y otros”, señaló.

Para el analista político y experto en temas electorales, Javier Ordinola, antes de atraer a nuevos afiliados, los partidos deben dar razones a sus miembros para quedarse. Su propuesta es abrir la participación en las decisiones internas y en la selección de candidaturas.

“Antes de eso, los partidos políticos deben montar estrategias para que sus miembros no renuncien o no se inscriban en otros partidos, sean constituidos o en formación. Deben asegurar la participación de ellos, ya sea en los procesos para escoger autoridades internas o bien para candidaturas a puestos de elección”, sostuvo.

A su juicio, “la clave es tener un partido en donde la gente pueda participar, que la gente vea que se puede progresar porque sus decisiones y actuaciones están basadas en principios democráticos, en donde la participación de todos es importante”.

Ser nuevos no basta

Las tres agrupaciones en formación que figuran en el registro reúnen a 5,489 adherentes: Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,803; el Partido Nacional Humanitario, con 2,325; y el Movimiento Radix, con 361.

Para Montenegro, presentarse como una alternativa a los partidos existentes debe ir acompañado de propuestas que permitan comprender el rumbo de la organización.

“Al final, un partido tiene que tener identidad. No puede quedarse solamente en decir ‘somos nuevos’ o ‘somos diferentes’. La gente tiene que saber para dónde va ese partido y qué propone para el país”, manifestó.

La mayoría sin afiliación abre una discusión sobre cómo acercarse a esos ciudadanos, aunque las cifras no explican por qué permanecen fuera de los colectivos. No estar inscrito tampoco permite concluir que una persona sea indiferente a la política, rechace a todos los partidos o respalde una candidatura de libre postulación.

El informe muestra su situación en el registro, pero no sus preferencias electorales. Para las agrupaciones que buscan constituirse, el desafío que plantea Montenegro es darles elementos para decidir si se identifican con sus ideas; para Ordinola, también es necesario que quienes ya forman parte de un partido encuentren espacios para participar.

Por su parte, Jorge Bloise, diputado y miembro de la coalición Vamos, que busca convertirse en partido, sostuvo que su estatuto y su código de ética serán incomparables con los de otras ofertas políticas y que los unen principios básicos de lucha contra la corrupción.

El registro de los partidos

Entre los colectivos constituidos, el PRD mantiene la mayor cantidad de inscritos, con 543,996, seguido de Realizando Metas, con 274,108; Cambio Democrático, con 263,602; y el Partido Panameñista, con 237,733.

También figuran Molirena, con 79,089; Movimiento Otro Camino, con 50,523; Frente Amplio por la Democracia, con 45,977; Alianza, con 26,706; y el Partido Popular, con 20,651.

Las opiniones de Montenegro y Ordinola plantean dos tareas para los colectivos: ofrecer una identidad y propuestas claras a quienes están fuera de sus filas y garantizar oportunidades de participación a quienes ya se han inscrito.