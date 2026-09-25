Coalición Vamos entrega firmas al Tribunal Electoral para convertirse en partido político

Ciudad de Panamá, Panamá/La Coalición Vamos entregó al Tribunal Electoral (TE) las firmas de sus iniciadores para dar el primer paso hacia su constitución como partido político. El trámite ocurre mientras la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley 699, aprobado en primer debate en medio de la controversia por las reformas electorales.

El exdiputado Juan Diego Vásquez figuraría como presidente de la coalición y aseguró que entregarán 70 mil rúbricas y pidió a los magistrados que esas firmantes sean incluidas como iniciadoras y también los primeros adherentes del colectivo.

Hoy venimos a pedirle a los magistrados del Tribunal Electoral que nos reconozcan como partido político en formación porque estamos cumpliendo cabalmente los requisitos. Que, en concordancia con el artículo 66 del Código Electoral, se incluyan a estos más de 70,000 panameños como iniciadores y adherentes del nuevo partido. Esas firmas representan la esperanza que el país tiene no solamente en nosotros, sino en algo mucho más importante, que es que este país tiene que ser diferente”, expresó.

El numeral 1 del artículo 52 del Código Electoral exige que la solicitud para comenzar a formar un partido político esté firmada por al menos 500 ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos. De ellos, al menos 25 deben residir en cada provincia y 10 en cada comarca.

La decisión de Vamos de convertirse en partido se produce después del desempeño electoral alcanzado por Vamos en las elecciones de 2024, cuando al menos 30 autoridades resultaron electas mediante la libre postulación bajo la coalición, entre ellas diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento.

Sobre las reformas electorales, que se debaten en la Asamblea, indicó que “sin duda alguna, lo que estamos viendo allá afuera no es a una persona, es a un sistema político corrupto y corroído”.

“Lo que están haciendo es todo lo que puedan hacer para evitar que nosotros participemos, para evitar que otros panameños decentes participen en política, independientes o ahora incluso a través de partidos políticos nuevos”, dijo.

Con información de María De Gracia.