Casco Peatonal prepara jornada de cultura, música y gastronomía este domingo 27 de septiembre

Durante su primer año, el Casco Peatonal recibió más de 800 mil visitantes y generó un movimiento económico aproximado de $15 millones , de acuerdo con los datos suministrados sobre la iniciativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá se convertirá este domingo 27 de septiembre en un espacio para caminar, disfrutar en familia y conocer parte de la historia y cultura del país, con una jornada peatonal que se desarrollará de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Durante el día, visitantes y residentes podrán participar en recorridos por museos, iglesias, hoteles y sitios históricos, además de disfrutar de propuestas gastronómicas, comercios y emprendimientos ubicados en el centro histórico.

La programación incluye visitas a lugares emblemáticos como la Calle de la Mola, Calle de los Sombreros y las principales plazas del Casco Antiguo.

En Plaza Bolívar se realizarán dinámicas familiares con premios, juegos tradicionales y presentaciones de baile y danza. También se contempla un tributo musical a El Roockie.

Mientras, en Plaza Herrera, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., se desarrollará el torneo “Mejor raspao con flow” y, a las 4:00 p. m., se presentará la Orquesta Son Cultura.

En el Mercado del Marisco se llevará a cabo “La Ruta del Capitán”, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., mientras que en la Casa de la Municipalidad estará disponible “Viajando Fest Experience”, de 12:00 mediodía a 6:00 p. m.

Las actividades también llegarán a La Playita, donde la jornada comenzará desde las 7:00 a. m. con “Siente el ritmo” y continuará durante la tarde con juegos de playa y música en vivo.

Los visitantes podrán aprovechar la jornada para conocer distintos espacios culturales, entre ellos el Museo de la Historia de Panamá, Museo de la Mola, Museo del Canal Interoceánico, Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Palacio de Gobierno y el Museo Orden de la Merced.

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Movimiento económico

Durante su primer año, el Casco Peatonal recibió más de 800 mil visitantes y generó un movimiento económico aproximado de $15 millones, de acuerdo con los datos suministrados sobre la iniciativa.

Para facilitar el acceso a la zona, estarán disponibles los estacionamientos de Puerta Sur, mediante la aplicación Parkea.

Restricciones durante la jornada

Las autoridades establecieron una serie de restricciones para el desarrollo de las actividades. Durante el evento estará prohibido portar armas, consumir o vender bebidas alcohólicas sin autorización y realizar ventas ambulantes no autorizadas.

También se restringe el ingreso con neveras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas, así como la instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso.

Además, no estará permitido manipular pirotecnia, utilizar máscaras u otros elementos que impidan la identificación de las personas, ni utilizar equipos de sonido por encima de los niveles permitidos después de las 6:00 p. m.

La jornada busca convertir el centro histórico en un espacio de encuentro para residentes y turistas, con actividades que combinan patrimonio, cultura, entretenimiento y gastronomía.