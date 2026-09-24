ExpoCapac estará abierta hasta el domingo 27 de septiembre . El jueves, viernes y sábado, el horario es de 1:00 p. m. a 9:00 p. m. ; el domingo, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m.

Panamá/Más de 300 proyectos habitacionales de unas 150 promotoras forman parte de ExpoCapac 2026, la feria organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), inaugurada este jueves con la participación de autoridades y miembros de la junta directiva del gremio.

Para quienes buscan comprar una vivienda, la feria reúne proyectos de distintos precios y opciones de financiamiento. Según los organizadores, se podrán encontrar viviendas desde $50,000. Las autoridades también mencionaron beneficios y subsidios gubernamentales que podrían facilitar la compra, según las condiciones de cada proyecto.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, señaló que construir viviendas requiere atender también las necesidades de las comunidades. “Las soluciones del agua, los desarrollos, la infraestructura social son indispensables para que todos estos desarrollos que se van a alcanzar aquí y a nivel nacional puedan tener lo que realmente quiere esa familia: salud, educación, agua, vialidad y empleo”, expresó. Añadió que la industria de la construcción genera numerosos puestos de trabajo.

Jované indicó, además, que el Gobierno conversa con la Caja de Ahorros y otras entidades bancarias para buscar alternativas que permitan a los trabajadores informales acceder a una hipoteca.

Por su parte, la Capac señaló que el acceso al agua sigue siendo uno de los principales retos para el desarrollo de proyectos habitacionales y llamó a trabajar de manera conjunta para atenderlo.

“El agua es importante y es algo que debemos nosotros, todos los panameños, tener conciencia de que tenemos que trabajar en el tema hídrico”, manifestó Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac. Ante la posibilidad del fenómeno de El Niño, agregó: “Es una responsabilidad no solamente del Estado, sino una responsabilidad de todos los panameños”.

ExpoCapac estará abierta hasta el domingo 27 de septiembre. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.; el domingo, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m.

Con información de Jocelyn Mosquera.