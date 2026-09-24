Proyecto para crear el nuevo Distrito Metropolitano avanza en Albrook

Una vez concluida la fase de demolición, se dará paso a los procesos de licitación pública para la construcción de la infraestructura contemplada en el proyecto.

Ciudad de Panamá/Unas 38 hectáreas en Albrook serán transformadas como parte del proyecto para la construcción del nuevo Distrito Metropolitano, una iniciativa que contempla espacios para instituciones públicas, viviendas, comercios y áreas recreativas.

Los trabajos ya comenzaron con la demolición de estructuras que se encontraban deterioradas y abandonadas. Esta primera fase comprende aproximadamente 10 hectáreas del terreno.

Chris Lam, subdirectora de la UCIP-MOP, explicó que en esta etapa se intervienen las áreas previamente delimitadas, incluyendo las estructuras que representaban condiciones de deterioro.

“En su fase inicial abarca aproximadamente 10 hectáreas, incluye todo el área que se ha delimitado junto con estructuras abandonadas y deterioradas, que ya han sido demolidas”, indicó Lam.

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Una vez concluida la fase de demolición, se dará paso a los procesos de licitación pública para la construcción de la infraestructura contemplada en el proyecto.

De acuerdo con Lam, una de las licitaciones incluirá la construcción de nuevas calles y avenidas, además de un nuevo trazado vial. Posteriormente, otra licitación estará destinada a las edificaciones que conformarán el complejo institucional.

En este complejo se prevé el traslado de cuatro ministerios que actualmente funcionan en Plaza Edison, así como de otras instituciones públicas, con el objetivo de concentrar servicios y facilitar la atención a los usuarios.

El nuevo Distrito Metropolitano también contempla un mercado gastronómico y cultural, además de espacios destinados a actividades recreativas y comerciales. Algunas instalaciones existentes serán rehabilitadas como parte del desarrollo.

La inversión estimada para la ejecución del proyecto es de aproximadamente $184 millones.

Con información de Luis Mendoza