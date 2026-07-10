Distrito Metropolitano: El proyecto que busca llevar a Albrook instituciones públicas, comercios y viviendas

Para desarrollar la nueva infraestructura será necesario demoler algunas edificaciones existentes y habilitar nuevas vías de acceso.

Ciudad de Panamá/Un total de 38 hectáreas en Albrook serán transformadas mediante un ambicioso proyecto urbano que contempla la construcción de un nuevo distrito metropolitano con espacios para instituciones públicas, viviendas, comercios y áreas recreativas, aprovechando su cercanía con las líneas del Metro de Panamá.

La iniciativa busca reconvertir terrenos donde actualmente existen edificaciones en deterioro para desarrollar un barrio de uso mixto, con mejores conexiones de transporte y nuevos servicios para la población.

El proyecto estará a cargo de la Unidad Coordinadora de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se desarrollará por etapas.

“Se contempla la infraestructura para dejar los lotes servidos, estamos viendo si podemos hacer un complejo institucional donde pongamos por lo menos 6 ministerios”, destacó Luis Sosa, director de la UCIP-MOP.

La primera fase, cuyo costo se estima en unos $20 millones, abarcará ocho hectáreas ubicadas entre la estación del Metro de Albrook y el proyecto de Renovación Urbana de Curundú. De acuerdo con la planificación, las primeras obras podrían iniciar el próximo año.

“Este punto se convierte en un punto neurálgico de la movilidad urbana para la ciudad. Inicia en un Boulevard que viene conectando con el Boulevard que ya existe en el área de Curundú y conectará con una vía nueva que va a llegar hasta la estación del Metro”, destacó Chris Lam, subdirectora de la UCIP-MOP.

Entre las principales propuestas figura la construcción de un complejo de edificios gubernamentales, donde eventualmente podría trasladarse el Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, el proyecto contempla una gran plaza pública que incluirá un mercado gastronómico, concebido como uno de los principales espacios de encuentro para residentes y visitantes.

Para desarrollar la nueva infraestructura será necesario demoler algunas edificaciones existentes y habilitar nuevas vías de acceso.

Otro de los proyectos previstos dentro del plan maestro es la construcción de la futura Ciudad Judicial, un complejo que concentrará múltiples dependencias del sistema de justicia que actualmente operan en distintos puntos de la ciudad.

La Ciudad Judicial se edificará sobre los terrenos que actualmente ocupa el Centro de Operaciones de MiBus. La Corte Suprema de Justicia desarrolla esta iniciativa con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

”Vamos a tener aquí un punto donde pueden desarrollarse muchas actividades para la ciudad, de esta manera comenzamos este análisis y formulario, desarrollar unas nuevas reglas del juego para esta área”, aseguró Lam.

Como parte del proceso, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) deberá actualizar las normas de desarrollo urbano que regirán esta zona de Albrook, con el objetivo de adecuarlas a la nueva planificación del sector.

Con información de Nicanor Alvarado