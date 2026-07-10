¡Prepárese! Cerrarán carriles en Panamá Pacífico por obras de la Línea 3 del Metro

La medida se aplicará durante un mes, en horario nocturno de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

A partir del 13 de julio de 2026 entrará en vigor un cierre temporal de carriles en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico, como parte de los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La medida se aplicará durante un mes, en horario nocturno de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Durante este período permanecerán inhabilitados la rotonda y los carriles del puente vehicular de Panamá Pacífico en ambos sentidos:

Cocolí → Panamá Pacífico.

Panamá Pacífico → Cocolí.

Para reducir las afectaciones a la circulación vehicular, las autoridades establecieron rutas alternas para los conductores.

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Quienes se desplacen desde Panamá Centro hacia Panamá Pacífico deberán utilizar el nuevo ramal de acceso habilitado hacia este sector.

En tanto, los conductores que viajen desde Panamá Pacífico con dirección a Cocolí deberán dirigirse hacia Panamá Centro y realizar el retorno por Veracruz.

Las autoridades exhortaron a los usuarios de la vía a planificar sus desplazamientos, conducir con precaución y atender la señalización y las indicaciones del personal de tránsito mientras se desarrollan las obras del proyecto ferroviario.